AA Gent beukt de poort naar de kwartfinales open: meester-afwerker Orban zorgt voor snelste ‘Europese’ hattrick aller tijden

Voor het eerst sinds het seizoen 1991-1992 speelt AA Gent een Europese kwartfinale. Op bezoek bij het Turkse Basaksehir pakten de Buffalo’s al voor rust uit met een magistraal klavertje vier. Een hattrick van Orban en een kopbaldoelpunt van Cuypers zorgden voor een waanzinnige 0-4-ruststand. Na de pauze drong Basaksehir nog wel even aan maar even gekke remonte zat er niet meer in. Gent gaat vrijdag in de trommel en mag dromen van een topaffiche in de kwartfinale van de Conference League.

Er waren zo’n 8.000 fans opgedaagd voor wat Basaksehir-coach Emre Belözoglu een dag eerder nog de belangrijkste match in de clubgeschiedenis had genoemd. Toch waren zij wellicht eerder aanwezig omdat de opbrengst van deze partij geschonken wordt aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Voor aanvang van de partij werd er trouwens ook om die reden een minuut in acht genomen.

De zowat 250 meegereisde Gentse fans zagen Basaksehir de partij meteen in handen nemen. Na amper drie minuten was het al even warm in de Gentse zestien: Sahiner zette goed voor vanop rechts maar de kopbal van Gürler ging voorlangs. Gent was gewaarschuwd en die vroege dreiging leek de Buffalo’s ook wel te inspireren. Geleidelijk zorgden ze voor evenwicht in de partij en versierden ze zelfs enkele hoekschoppen.

Onder impuls van centrale pionnen De Sart en Hong kreeg Gent nog voor het openingskwartier verstreken was, zelfs gewoon de partij helemaal onder controle. Het zorgde meteen voor de nodige nervositeit bij de lokale fans. Kansen bij elkaar voetballen, lukten de Buffalo’s niet zo vlot. Daarvoor misten de Gentse aanvallen een tikje vernuft.

En dan ging plots het licht even uit bij Ngadeu. Okaka ontfutselde kinderlijk gemakkelijk de bal bij de Kameroener maar de bezoekers konden niet profiteren. Gent kwam heel goed weg. Halfweg de eerste helft werd het ook bij Gent plots allemaal net wat minder gestroomlijnd. Basaksehir putte hier moed uit eiste ook weer wat nadrukkelijker het balbezit op.

Net dan kwam de beste kans van Gent: Fofana trok zich op gang op links en zette goed voor. Cuypers nam de bal aan en trapte over, terwijl Castro-Montes net wat beter gepositioneerd was. Ondertussen bleef Orban een half uur lang relatief onzichtbaar maar ook in Istanboel kent men nu het ‘wonder van Gent”. Orban eiste immers plots alle aandacht op en dat deed hij op zijn gekende manier: het scoren van doelpunten.

Foto: BELGA

Eerst rondde de Nigeriaan een prachtige Gentse collectieve aanval – met dank aan De Sart, Hong en Castro-Montes – perfect af (0-1). Een minuutje later profiteerde Orban van een misverstand in de Turkse defensie en fusilleerde hij doelman Babacan met een kurkdroog afstandsschot (0-2). Nog twee minuten stond het al meteen 0-3 want Orban maakte zowaar meteen ook zijn derde treffer van de toen al ronduit onvergetelijke voetbalavond.

Dit alles gebeurde in exact drie minuten en 24 seconden, een nieuw Europees record. Nooit eerder scoorde een speler sneller drie keer op een rij in de Champions League, de Europa League of de Conference League. Een huzarenstukje waarmee Orban zichzelf nu ook in Europa definitief op het voorplan heeft gemanoeuvreerd.

Het Fatih Terim-stadion werd zowaar muisstil, behalve de meegereisde Buffalo-fans die in hun vakje al een stevig feestje inzetten. Hun extase werd even later nog wat groter want Cuypers kopte een afgemeten voorzet van Kums tegen de netten. Kunt u nog volgen? Vier Gentse doelpunten in een tijdsbestek van amper zes minuten. Het ongeloof maakte bij de thuisfans stilaan plaats voor bewondering.

Foto: EPA-EFE

Een vrije trap van Türüc ging via Roef en de paal nog in hoekschop maar de Turkse droom van een eerste Europese kwalificatie lag toen al aan diggelen. Bij de Buffalo’s werd al luidop gedebateerd over de favoriete tegenstander in die kwartfinale. Toch leken sommige fans en zelfs bepaalde spelers van AA Gent zich bij het fluitsignaal van ref Bastien bij rust even in de arm te knijpen. Was dit wel allemaal echt gebeurd? Jawel dus.

Basaksehir dringt aan, Gent blijft overeind

Meteen na rust bracht Emre Belözoglu twee nieuwe spelers tussen de lijnen: Aleksic en Szysz. Een coach moet toch iets na zo’n dramatisch verlopen eerste helft en Basaksehir trok ook opnieuw met verse moed in de aanval maar de eerste kans kwam toch weer via de Buffalo’s. De frivole Fofana zette goed voor van op links maar Cuypers kon met zijn volley Babacan niet verschalken.

Szysz liet zich dan toch ook eens opmerken toen hij sneller dan Castro-Montes anticipeerde op een hoge voorzet maar zijn kopbal ging ruim voorlangs. Het samenspel verliep bij AA Gent na de pauze ook net iets minder nauwkeurig dan voor rust. Toch bleven ze razend gevaarlijk. Orban kroop nu zelfs in de rol van draaischijf maar Cuypers en Fofana konden in één en dezelfde fase net niet profiteren.

De partij was in de tweede helft uiteraard minder spectaculair. Niet zo gek. Bij de Buffalo’s dacht men onvermijdelijk ook al aan die levensbelangrijke thuismatch van zondagavond tegen Eupen. Tegen de Panda’s moet er ook weer gewonnen worden om die andere droom levendig te houden: deelname aan de Champions’ Play-offs.

Foto: BELGA

Dat vertaalde zich ook in flink wat vervangingen. Vanhaezebrouck bracht maar liefst vier nieuwe namen tussen de lijnen in één keer. Depoitre, Odjidja, Samoise en Okumu kwamen in de plaats van Fofana, Cuypers, Hong en Torunarigha. Bij Basaksehir kwam Januzaj dan weer de moegestreden en tot op het bot gefrustreerde Okaka vervangen. Veel veranderde dit alles niet aan het spelbeeld.

Eerredder van Januzaj is geen domper op het Gentse feestje

Beide teams beperkten zich steeds meer tot middenveldspel. We noteerden nog een schotje van Aleksic dat de juiste richting miste. De thuisploeg bleef wel voorbeeldig - weliswaar zonder al te veel overtuiging - op zoek gaan naar die eerredder. Voor AA Gent was het dan al lang welletjes.

De Buffalo’s telden de minuten af en dachten voornamelijk aan het stevige feestje dat op hen wachtte in het spelershotel. Hun fans in de tweede ring hadden ongetwijfeld gelijkaardige plannen. Coach Vanhaezebrouck dacht vooral al aan zondag en gunde Orban nog zijn applausvervanging. Zelfs de ontgoochelde thuisfans gaven de Nigeriaan een welgemeende ovatie. Orban is vanaf nu ook in Turkije een fenomeen.

In de slotminuten lukte Januzaj na een foutje van Okumu nog de 1-4. One for the books. Net iets minder groots wel dande prestatie van de Buffalo’s die geschiedenis schreven en voor de tweede keer in de clubgeschiedenis van AA Gent een Europese kwartfinale bereiken. Toen was Ajax een maatje te groot. Na de paasvakantie weten we of het Europese avontuur nog een vervolg krijgt maar deze editie van de Conference is voor Gent nu al zonder meer dubbel en dik geslaagd.

Basaksehir: Babacan; Sahiner, Leo Duarte, Touba, Lima; Tekdemir, Biglia , Özcan (46’ Aleksic), Türüç (46’ Szysz), Okaka (68’ Januzaj), Gürler (80’ Celik)

AA Gent: Roef; Piatkowski, Ngadeu, Torunarigha (68’ Okumu); Castro-Montes, De Sart, Kums, Fofana (68’ Samoise); Hong (67’ Odjidja); Cuypers (68’ Depoitre), Orban (82’ Hauge)

Doelpunten: 30’ Orban 0-1, 32’ Orban 0-2, 34’ Orban 0-3, 37’ Cuypers 0-4, 88’ Januzaj 1-4

Gele kaarten: 24’ Gürler, 36’ Biglia, 71’ Touba

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Benoît Bastien (Fra)