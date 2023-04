Sterk AA Gent houdt onmondig West Ham op gelijkspel en maakt nog steeds kans op Europese halve finale

AA Gent en West Ham hebben elkaar in evenwicht gehouden in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Conference League. De Buffalo’s kwamen op achterstand na een snelle inworp van West Ham, maar in de tweede helft maakte Cuypers gelijk. De Hammers kunnen zo voor het eerst dit seizoen niet winnen in de Conference League, terwijl Gent z’n kansen gaaf houdt op de halve finale. In de terugwedstrijd volgende week in Londen kan alles nog.

Voor het eerst sinds lang was de Ghelamco Arena nog eens uitverkocht voor een wedstrijd van AA Gent. De kwartfinale van de Conference League zorgde dan ook voor enthousiasme bij de Gentse fans, die voor de aftrap uitpakten met een groot spandoek waarop het Gravensteen en de woorden Gent semper fidelis te zien waren. Altijd trouw aan Gent.

Niet onterecht, want AA Gent deed het in een gesloten wedstrijd lang niet slecht tegen West Ham. De Hammers stonden met een b-elftal aan de aftrap en konden alleen maar dreigen vanop rechts via voorzetten van Coufal, maar grote kansen leverde dat niet op. Aan de overkant kreeg ook Gent weinig grote mogelijkheden, maar de thuisploeg was wel de betere ploeg. Hong had de voorkeur gekregen op Vadis Odjidja en was alomtegenwoordig. Sven Kums pakte uit met een uitstekende pass door het centrum in de loop van Cuypers. Die kon net niet goed genoeg meenemen. Zo kreeg Cuypers wel vaker een goede pass mede dankzij zijn goede loopacties, maar deed hij er net te weinig mee. Castro-Montes kwam dan maar eens goed naar binnen en legde af richting De Sart. Die had de ruimte om te schieten, maar kraakte zijn schot.

Foto: BELGA

Blunder Davy Roef

Het was op corners dat Gent het gevaarlijkst was. Twee kopkansen van Torunarigha en eentje van Piatkowski leverden echter geen doelpunt op. Net voor rust ging Davy Roef aan de overkant in de fout op een corner. De Gentse doelman pakte de corner, maar liet de bal meteen weer los waarna die in doel belandde. De VAR had echter handsspel gezien en bracht redding voor de Buffalo’s, maar de thuisploeg was van slag. In de extra tijd van de eerste helft was het daardoor toch prijs voor West Ham. De Hammers verrasten Gent met een snelle ingooi waardoor vooral Castro-Montes nog niet helemaal in positie stond. Ings profiteerde en tikte van dichtbij binnen.

.@IngsDanny stuurt de Buffalo's met een kater de kleedkamer in! 😣🍺 pic.twitter.com/l79fCGVxCK — Play Sports (@playsports) April 13, 2023

In de tweede helft bleef de wedstrijd gesloten, maar Gent ging net als tegen Union afgelopen weekend wel op zoek naar de gelijkmaker. Na een één-tweetje tussen Castro-Montes en Orban kreeg Cuypers de bal in de zestien. Tussen verschillende verdedigers van West Ham werkte hij dit keer wel de bal tegen de netten. Knap doelpunt van de Gentse spits.

Hugo Cuypers zet de Ghelamco Arena in vuur en vlam! 🔥🙌 pic.twitter.com/ORLNowo5tr — Play Sports (@playsports) April 13, 2023

West Ham-coach David Moyes greep in en wisselde voorin Ings en Lanzini voor Benrahma en Antonio. Vanhaezebrouck zorgde voor een tegenzet door Samoise, Nurio en Odjidja in te brengen. Gent vond nu wel vaker de openingen en plots ging de wedstrijd wel goed op en neer. De beste kansen waren nog voor Gent. Een poging van Castro-Montes ging net voorlangs, Orban mikte een omhaal op de lat. Ook West Ham kreeg nog een grote kans toen Bowen alleen op doel kon afstormen, maar Roef kwam goed uit. Tarik Tissoudali mocht in het slot nog invallen en maakte zo zijn eerste Europese minuten dit seizoen. Ei zo na maakte hij nog het winning doelpunt, maar na een combinatie met Samoise ging de bal naast.

In het slot was er nog commotie na een tackle van Piatkowski op Paqueta. De verdediger van AA Gent had op de rand van de zestien zuiver de bal, maar de scheidsrechter trok tot ongeloof van het Gentse publiek een rode kaart. De VAR kwam echter opnieuw tussen en maakte de rode kaart en de vrije trap ongedaan. Het bleef zo bij 1-1.

AA Gent maakte dankzij het gelijkspel wel een einde aan het perfecte parcours van West Ham dit seizoen in de Conference League, want pas voor het eerst kunnen de Hammers niet winnen. In de terugwedstrijd volgende week in Londen is alles nog mogelijk.

Digest:

Opstelling AA Gent: Roef; Piatkowski, Okumu, Torunarigha (65’ Nurio); Castro-Montes, Kums, Hong (65’ Odjidja), De Sart, Fofana (65’ Samoise); Orban (83’ Tissoudali), Cuypers

Opstelling West Ham: Areola; Johnson (88’ Cresswell), Aguerd, Ogbonna, Coufal; Emerson, Rice, Downes (74’ Paquetà), Lanzini (61’ Benrahma); Ings (61’ Antonio), Bowen

Doelpunten: 45 +2’ Ings 0-1, 56’ Cuypers 1-1

Gele kaarten: Downes, Ogbonna, Piatkowski, Coufal

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Tasos Sidiropoulos (Griekenland)