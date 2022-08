Crisis helemaal compleet: Manchester United gaat zwaar onderuit bij Brentford, doelman De Gea blundert

Foto: Action Images via Reuters

Mocht u er nog aan twijfelen: Manchester United verkeert in crisis. De Mancunians waren na een zomer vol transferperikelen rond Cristiano Ronaldo vorige week al slecht aan de competitie begonnen door thuis van Brighton te verliezen. Het kan blijkbaar nog erger: na 35 minuten voetballen stond het op bezoek bij Brentford al 4-0 (!) achter, die score werd ook de eindstand.

Na tien minuten was United al op achtervolgen aangewezen. Na balverlies van Ronaldo kwam het tot een schietkans voor Joshua Dasilva. Het leek een eenvoudige bal voor David De Gea, maar de Spaanse keeper grabbelde er compleet naast. Een blunder van formaat waardoor Brentford op voorsprong klom.

Geen terrasjes vóór de wedstrijd doen, David! ???? pic.twitter.com/mYpxjkAK6t — Play Sports (@playsports) August 13, 2022

Het bleek het begin van een pijnlijke 25 minuten voor United. Even later gooide De Gea uit richting Eriksen, maar Jensen ging met de bal aan de haal en maakte er 2-0 van. Op het halfuur zorgde Ben Mee op een hoekschop voor de 3-0, nog eens vijf minuten later kwam Bryan Mbeumo alleen voor de Spaanse goalie en stond het 4-0. De uitzinnige thuisfans konden hun ogen niet geloven, die uit Manchester schreeuwden dan weer om het ontslag van nieuwe trainer Erik ten Hag.

In de tweede helft probeerde United met een handvol wissels nog een vuist te maken. Cristiano Ronaldo probeerde een aantal keer, zonder succes: het bleef 4-0. United begint zo met 0 op 6 aan de competitie. En volgende week komt grote rivaal Liverpool op bezoek. Komt er dan een derde opdoffer in evenveel weekends?