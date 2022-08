Leicester-Belgen starten competitie met 1 op 9 na nieuw verlies, Mangala speelt met Nottingham gelijk bij Everton en Onana

Leicester City heeft ook op de derde speeldag van de Premier League niet kunnen winnen. The Foxes kwamen tegen Southampton nochtans op voorsprong, maar gaven het nadien weg (1-2). Belgen Orel Mangala (Nottingham Forest) en Amadou Onana (Everton) deelden de punten: 1-1.

Leicester gooide voor eigen volk een bonus helemaal te grabbel. James Maddison (54.) leek de Foxes op weg te zetten naar de drie punten, maar een owngoal van James Justin (68.) en een treffer van Che Adams (84.) beslisten de confrontatie in het voordeel van de Saints, met basisspeler Romeo Lavia. Timothy Castagne bekleedde de rechtsbackpositie bij de gastheer, waar Youri Tielemans na 65 minuten inviel en Dennis Praet niet van de bank geraakte.

Promovendus Nottingham Forrest pakte dan weer een felbevochten punt op bezoek bij Everton. De Trees gaven in de laatste minuten een voorsprong uit handen (1-1). Brennan Johnson (82.) brak in de slotfase de ban op Goodison Park. Demarai Gray (88.) hield op de valreep een punt thuis na een assist van doelman Pickford. Orel Mangala werd na 55 minuten afgelost in het winnende kamp, terwijl Amadou Onana twee minuten later het speelveld betrad aan de overzijde.