Manchester United leeft nog na zege en hoopgevende prestatie tegen teleurstellend Liverpool, Ronaldo krijgt amper vijf minuutjes

Manchester United leeft nog. Na de dramatische competitiestart met 0 op 6 planden de fans protestacties tegen de Amerikaanse eigenaars. Die bleven beperkt, want ManU herleefde en klopte Liverpool met 2-1. Jürgen Klopp en co blijven achter met een schamele 2 op 9.

De supporters van Manchester United waren cynisch geworden. De Mancunians gingen in de eerste twee competitiematchen met de billen bloot. Ze verloren met 1-2 van Brighton en met 4-0 van Brentford. De fiere topclub bengelde zo onderaan het klassement in de Premier League. De meest vernederende competitiestart ooit. De enige goal die ze hadden gescoord was een owngoal van Brighton-speler Mac Allister en de fans wilden die treffer al uitroepen tot doelpunt van de maand omdat ze nooit geloofden dat The Red Devils zouden scoren.

De woede van de aanhang richtte zich vooral tegen de Amerikaanse eigenaars. The Glazer-familie kocht de club in 2005 voor 908 miljoen euro toen ze schuldenvrij was, maar de jongste jaren stapelden de transferflops zich op waardoor Man United in verval raakte. De supporters riepen op tot een protestmars en wilden zelfs lege tribunes op Old Trafford om hun ongenoegen te uiten. Daarna wilden sommigen het veld bestormen en Liverpool-coach Jürgen Klopp riep al dat zijn ploeg in zo’n geval zou winnen met een forfaitscore.

Casemiro voorgesteld

Zo”n vaart liep het allemaal niet. Er was wel een stoet van protestanten en er werden spandoeken getoond tegen de Glazers, maar er ontstond geen storm. Het publiek tekende present en werd gesust met de voorstelling van Casemiro, de Braziliaanse middenvelder die overkomt van Real Madrid.

Ook op het veld liep het dit keer uitstekend. Coach Erik Ten Hag die zwaar onder druk stond schoof sterren als Cristiano Ronaldo en Maguire naar de bank. The Red Devils begonnen gretig en pushten Liverpool direct achteruit. Jonkie Anthony Elanga versierde bijna een penalty en trof de paal. Toen de thuisploeg nogmaals doorheen de defensie sneed, draaide Jadon Sancho zich heerlijk vrij en stond de 1-0 op het bord. Als iemand nog een goal van de maand zocht: hier was ze. Manchester United bleef gulzig en als het even warm werd, stond doelman David De Gea paraat. De Spanjaard had vorige week nog gruwelijk geblunderd, maar maakte dat nu goed. Het uitvoetballen van achteruit werd ook wat achterwege gelaten.

Aan het begin van de tweede helft leek de buit binnen toen Marcus Rashford er 2-0 van maakte, maar met Liverpool ben je nooit klaar. Na wat geharrewar voor doel, kopte Mo Salah de aansluitingstreffer binnen.

Ronaldo valt in

Trainer Erik Ten Hag wilde zijn buit beschermen en bracht met Donny van de Beek en Cristiano Ronaldo vers bloed in de ploeg. De vijfvoudige Gouden Bal had geapplaudisseerd bij de 1-0, maar erg gelukkig is de Portugees niet. Ronaldo kijkt nog altijd uit naar een ploeg die Champions League speelt. Velen vragen zich af of de verrijzenis van Man U tijdelijk is, maar de supporters gingen dit keer tevreden naar huis. De kritiek is alvast tijdelijk gesmoord Meer nog, de problemen lijken naar Liverpool te verhuizen, want Klopp en de zijnen beginnen het seizoen met 2 op 9 en staan op een zestiende plaats.. Daar hield ook werkelijk niemand rekening mee.