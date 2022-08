Eerste puntenverlies is een feit: Manchester City raakt ondanks assist Kevin De Bruyne in doelpuntenrijke wedstrijd niet voorbij Newcastle

Manchester City heeft op de derde speeldag in de Premier League voor het eerst puntenverlies geleden. In een spectaculaire en doelpuntenrijke wedstrijd tegen Newcastle werd het 3-3. Kevin De Bruyne was met zijn tweede assist van het seizoen weer belangrijk bij City. En ook Haaland pikte zijn doelpuntje mee.

Kapitein Ilkay Gündogan opende de score al na vijf minuten. De Duitser controleerde een voorzet van Bernardo Silva goed op de rand van de kleine baklijn en schoot de openingstreffer voorbij Newcastle-doelman Pope.

De kapitein van @ManCity zorgt voor de voorsprong! 🔵⚪ pic.twitter.com/Wf6rhTbpaQ — Play Sports (@playsports) August 21, 2022

In tien minuten zorgde de thuisploeg er nog voor dat ze met een voorsprong konden gaan rusten. Na een check van de VAR tekende Miguel Almiron voor de gelijkmaker, en even later schoot Callum Wilson Newcastle zelfs op voorsprong.

Heerlijke vrije trap

De mannen van Pep Guardiola waren dringend aan bezinning toe. Maar wie gedacht had dat City zich zou herpakken na rust, kwam bedrogen uit. Kieran Trippier zorgde met een fantastische vrije trap vanop 23 meter zowaar voor de 3-1.

Maar dan begon Kevin De Bruyne goeie passes uit zijn benen te schudden. Eerst bediende hij met een listig balletje Rodri in de zestien. De Spanjaard stuurde het leer door naar Erling Haaland, die maar binnen te tikken had. Drie wedstrijden, drie goals: de Noor heeft zijn start bij City niet gemist.

Amper vier minuten later kwam City ook langszij. De Bruyne verschalkte de Newcastle-verdeding met een splijtende pass, waarna Bernardo Silva na zijn eerdere assist nu ook zelf wist te scoren. 3-3, wat een wedstrijd.

De Bruyne haalt z'n dirigeerstok er nog maar eens bij! 🙌 pic.twitter.com/vkSZAT3hQU — Play Sports (@playsports) August 21, 2022

Tackle op De Bruyne

Daarna werd er niet meer gescoord. Een kwartier voor het einde mocht Trippier wel de VAR danken, die de rode kaart voor de rechtsback terug introk. De Engelsman kreeg slechts na een nochtans stevige tackle op KDB.

Het gelijkspel betekent meteen ook het eerste puntenverlies voor Man City, dat met 7 op 9 wel gedeeld tweede is. Newcastle is met 5 punten uit zijn eerste drie wedstrijd niet onaardig gestart aan de competitie.

Bekijk hier de overige doelpunten:

Met een VARtraging zorgt Almiron voor de gelijkmaker van @NUFC! 🖥✅ pic.twitter.com/FIqwR3ee4w — Play Sports (@playsports) August 21, 2022

Dat zagen ze niet aankomen bij @ManCity! 👀🫣 pic.twitter.com/PiwMXdpYv1 — Play Sports (@playsports) August 21, 2022

