Hoezo crisis op Anfield? Liverpool haalt de sloophamer boven en maakt er negen (!) tegen Bournemouth

Liverpool heeft voor het eerst dit seizoen eens mogen proeven van de zege in de Premier League. En hoe! De Reds speelden Bournemouth op een hoopje en wonnen overtuigend met 9-0. Nog in Engeland leek Manchester City op weg na een nederlaag tegen Newcastle. Maar dankzij een hattrick van Erling Haaland zette het toch nog orde op zaken.

Na de nederlaag tegen Manchester United vorige week waren de troepen van Jürgen Klopp gebrand op eerherstel. Bournemouth moest daarvoor het kind van de rekening worden. De wedstrijd nog niet bezig of de bal lag al in het net. Luis Diaz mocht al na drie minuten het openingsdoelpunt maken.

De Colombiaan zette zo een dolle eerste helft in gang. Harvey Elliot en Trent Alexander-Arnold zorgden nog voor het half uur voor de 3-0. En ook Roberto Firmino en Virgil van Dijk pikten hun doelpuntje nog voor de pauze mee.

Precies in het hoekje! ???? pic.twitter.com/UKlnuhhw6f — Play Sports (@playsports) August 27, 2022

Ook na de rust bleef Liverpool goed bij schot. Een owngoal van Chris Mepham luidde een bijna even gekke tweede helft in. Firmino maakte zijn tweede van de namiddag en ook nieuwkomer Fabio Carvalho mocht zijn eerste doelpunt voor Liverpool vieren. Luis Diaz zette in het slot van de wedstrijd nog de zware 9-0-eindcijfers op het bord. Na de eerdere twee op negen lijkt de rust zo weergekeerd op Anfield.