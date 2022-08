Hattrickheld Haaland to the rescue! Manchester City zet scheve situatie tegen Crystal Palace na rust helemaal recht

Terwijl Liverpool Bournemouth met huid en haar verslond, was er in Manchester nog een wedstrijd bezig. Kampioen Manchester City, waar Kevin De Bruyne in de basis stond, begon slecht aan de partij tegen Crystal Palace. Maar de dramatische 0-2-ruststand, werd nog een fraaie 4-2-eindstand. Met dank aan ene Erling Haaland.

Na 45 minuten leek een eerste nederlaag van het nieuwe seizoen in de maak voor de kampioen. Een owngoal van John Stones en een doelpunt van verdediger Andersen zorgden ervoor dat Kevin De Bruyne en co. plots in een benarde situatie verzeild raakten.

Hoeveel pech kan je hebben... ?????? pic.twitter.com/8VQ9oXzX3D — Play Sports (@playsports) August 27, 2022

Een donderpreek van Pep Guardiola tijdens de rust verrichte weliswaar wonderen. Een doelpunt van Bernardo Silva net na de rust wakkerde het vuur opnieuw aan bij Manchester City. Op het uur zag topaankoop Erling Haaland zijn moment gekomen om zijn duivels te ontbinden.

De Noorse spits hing de bordjes eerst in evenwicht met een binnentikker en zette zijn ploeg daarna op voorsprong met een rake kopbal. Een hattrick maken lukte nog niet voor de zomeraankoop van City en daar wou Haaland verandering in brengen. Tien minuten voor tijd had hij zijn hattrick beet. Meteen goed voor zijn zesde doelpunt in vier wedstrijden.

Dankzij de drie punten springt Manchester City voorlopig naar de leiding in de Premier League. Arsenal kan die leidersplaats wel overnemen als het morgen wint van West Ham.