Leandro Trossard haalt trukendoos boven en bezorgt Brighton knappe zege tegen Leicester van Youri Tielemans

Brighton heeft stevig uitgepakt in de Premier League. Tegen het Leicester van Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet scoorde het vijf keer. Leandro Trossard was een van de uitblinkers met een doelpunt en een uitgelokte strafschop. Leicester blijft dankzij de nederlaag op de laatste plek in het klassement.

In de Premier League heeft Leicester City zijn start helemaal gemist. Na vijf speeldagen kampeerden de troepen van Brendan Rogers op een laatste plek. Tegen Brighton van Leandro Trossard wou het dan ook voor het eerst dit seizoen de drie punten pakken.

Leicester begon ook uitstekend aan de wedstrijd. Na nog geen minuut hing de bal al tegen de touwen. Iheanacho mocht meteen vieren. Lang konden Youri Tielemans echter niet profiteren van de voorsprong. Enkele minuten na de openingstreffer hingen de bordjes alweer gelijk na een owngoal van Luke Thomas. Het sein voor Brighton om door te duwen. Mwepu zette zich goed en bood ex-Beerschot-speler Caicedo de 2-1 aan.

Tielemans had geen zin om met een achterstand de kleedkamer in te duiken. Onze landgenoot zette met een knappe pass Daka alleen voor doel, die het leer netjes naast doelman Sanchez legde: 2-2.

Trossard scoort en lokt strafschop uit

Na de pauze was het de grote Leandro Trossard-show. Trossard heeft al weken de goede vorm te pakken en toonde zich ook tegen Leicester. Eerst zette hij Brighton op voorsprong met een hard schot, daarna haalde onze landgenoot zijn trukendoos boven om Ndidi in het strafschopgebied voorbij te gaan. De Nigeriaan kon niet anders dan Trossard foutief af te stoppen. Strafschop dus, een koud kunstje voor Mac Allister. Diezelfde Mac Allister mocht in de slotminuut nog de zware 5-2-eindcijfers op het bord zetten.

De man in vorm toont zich nog maar eens! ?????? pic.twitter.com/sKaPh8Oq7W — Play Sports (@playsports) September 4, 2022