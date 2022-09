Koningskoppel Kevin De Bruyne en Erling Haaland vindt elkaar opnieuw, maar oude bekende verhindert zege Manchester City

Manchester City is zaterdagavond op een gelijkspel blijven steken tijdens het bezoek aan Aston Villa. De landskampioen was nochtans op voorsprong gekomen dankzij een nieuw doelpunt van Erling Haaland - op assist van Kevin De Bruyne - maar uiteindelijk werd het 1-1. Leider Arsenal krijgt zo zondag een kans om uit te lopen.

Manchester City was in een moeilijke eerste helft niet tot scoren gekomen, maar kort na de pauze lukte het dan toch. Met dank aan sterspelers Kevin De Bruyne en Erling Haaland. De Bruyne liep zich vrij met een uitstekende loopactie en verzorgde een op maat gemaakte voorzet voor Haaland, die van dichtbij niet meer kon missen. 0-1.

Desondanks zou City niet met de zege gaan lopen, want Aston Villa kwam met nog een kwartier te gaan langszij. Aan het kanon stond Leon Bailey, de Jamaicaan die van 2015 tot begin 2017 nog het mooie weer maakte bij Racing Genk. 1-1 was meteen ook de eindstand. City blijft met 14 op 18 tweede in het klassement. Villa staat met 4 punten in de onderste regionen van het klassement.

Tottenham verslaat scorende Mitrovic

City moet die tweede plek overigens delen met Tottenham, want The Spurs woonnen zaterdagmiddag wél hun wedstrijd. Tegen Fulham werd het 2-1 na goals van Hojbjerg en Kane. De onvermijdelijke Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) zorgde nadien wel nog voor een aansluitingstreffer namens de bezoekers.

Alan Shearer: 260

Wayne Rooney: 208

Chelsea buigt achterstand nog om

Op hetzelfde moment won Chelsea de Londense derby tegen West Ham United ook met 2-1. The Blues waren na een uur nochtans op achterstand gekomen na defensief geklungel (zie video hieronder), maar door goals van Chilwell en Havertz in het slotkwartier kon Chelsea toch nog met de zege gaan lopen. Met 10 punten deelt het voorlopig de vierde plek met Brighton, dat zondag nog in actie komt.

Chelsea na het uitgeven van meer dan €185 miljoen aan verdedigers:



Brentford haalt stevig uit, Toney scoort pareltje

Nog op zaterdagmiddag was er de partij tussen Brentford en Leeds United. Dat werd een spektakelstuk: Brentford haalde het met 5-2. Held van de dag was Ivan Toney, die een hattrick scoorde - met daarbij ook een pareltje op een vrije trap.