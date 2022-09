Kevin De Bruyne deelt opnieuw twee assists uit voor Manchester City, ook tegenstander valt op met lelijke karatetrap

Manchester City heeft op de zevende speeldag van de Premier League een makkelijke zege geboekt bij Wolverhampton Wanderers. De Engelse landskampioen ging met 0-3 winnen na onder meer twee assist van Kevin De Bruyne en een goal van Erling Haaland. Wolves speelde een uur met z’n tienen nadat Nathan Collins een karatetrap uitdeelde aan Jack Grealish.

De match was amper 55 seconden jong toen Manchester City al op voorsprong klom in het Molineux Stadium. Kevin De Bruyne bracht na een hakje van Phil Foden de bal perfect voor Jack Grealish, die zijn eerste doelpunt van het seizoen scoorde. En dat deed hem duidelijk deugd.

Wie zegt dat @JackGrealish niet beslissend kan zijn? ?????? pic.twitter.com/2fV0HjNA7z — Play Sports (@playsports) September 17, 2022

Een tweede goal van Rodri werd kort daarna afgekeurd, maar het bleek slechts uitstel van executie. Na een kwartier was daar de onvermijdelijke Erling Haaland, die na zijn goal tegen ex-club Borussia Dortmund eerder deze week dus opnieuw de netten vond.

Wolverhampton keek zo tegen een 0-2-achterstand aan en maakte het zichzelf alleen maar moeilijker. De 21-jarige Nathan Collins velde Grealish met een karatetrap. Scheidsrechter Taylor twijfelde niet en haalde het rode karton boven.

Nathan Collins haalt zijn beste Nigel de Jong- impressie boven! ?? pic.twitter.com/MteAQJ18Cb — Play Sports (@playsports) September 17, 2022

In de tweede helft kon Man City de match rustig uitspelen. Er kwam nog een derde doelpunt, deze keer van Foden. De assist was opnieuw voor Kevin De Bruyne, die zijn totaal in de Premier League dit seizoen zo al op zes brengt.

Haaland - De Bruyne - Foden, een trio waar we allemaal van dromen! ???? pic.twitter.com/8LbPJBUHN5 — Play Sports (@playsports) September 17, 2022

Manchester City komt voorlopig aan kop van de Premier League met 17 op 21. Later op de dag kan Tottenham nog op gelijke hoogte komen als het wint van Leicester City. Arsenal, dat nu tweede is met 15 punten, komt zondag in actie bij Brentford.