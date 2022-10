Een prestatie om U tegen te zeggen: Leandro Trossard scoort hattrick op bezoek bij Liverpool en bezorgt Brighton punt

Leandro Trossard heeft tegen Liverpool nog maar eens indruk gemaakt. De Rode Duivel trok met Brighton naar Anfield en was de ster van de namiddag. Trossard opende al na vier minuten de score en had geen kwartier nodig om er nadien nog een tweede bij te prikken. Brighton incasseerde nadien wel drie goals, maar dankzij een derde doelpunt van Trossard graaide het toch nog een puntje mee.

Met een sterke 13 op 18 en een voorlopige vierde plek in het klassement kon Brighton - tot nu toe dé revelatie van de Premier League - met vertrouwen naar Anfield trekken. Liverpool, dat met ‘slechts’ 9 op 18 zeer matig aan het seizoen begonnen was, kon een zege dan weer heel goed gebruiken. Met die gedachte in het achterhoofd begonnen de Reds zeer slecht aan de partij.

Brighton had amper vier minuten nodig om op voorsprong te komen op Anfield. Getekend: Leandro Trossard. Na een mooie beweging werkte hij de bal van dichtbij binnen: 0-1.

Voor de Rode Duivel was het niet genoeg, want nog geen kwartier later sloeg hij de thuisfans met verstomming door nog eens raak te treffen. Vanuit een gelijkaardige positie liet hij Alisson opnieuw geen kans.

Brighton genoot zo van een comfortabele voorsprong, maar toch leek het nog mis te gaan lopen. Iets na het halfuur zorgde Firmino voor de aansluitingstreffer en vroeg in de tweede helft maakte de Braziliaan er ook 2-2 van. Een ongelukkig eigen doelpunt van Webster volgde, waarna Brighton plots 3-2 in het krijt stond.

We zullen de schuld op de zon steken. ???? pic.twitter.com/OQLt7hmrfR — Play Sports (@playsports) October 1, 2022

Een tweede seizoensnederlaag lonkte, maar bij Brighton lieten ze de hoofden niet hangen. De bezoekers gingen op zoek naar de gelijkmaker en in de slotfase zorgde Trossard daar ook voor. 3-3 en een schitterende hattrick van de Rode Duivel: zou bondscoach Roberto Martinez het ook gezien hebben?

Brighton blijft dankzij het gelijkspel op de vierde plek staan met 14 punten, Liverpool staat nu op een gedeelde negende plek met 10 punten.