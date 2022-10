Eindelijk! Leicester haalt uit tegen promovendus Nottingham en boekt eerste zege van het seizoen

De interlandbreak heeft Leicester City deugd gedaan. The Foxes wonnen maandagavond pas hun eerste competitiematch van het seizoen, met overtuigende 4-0-cijfers tegen promovendus Nottingham. James Maddison was met twee doelpunten de uitblinker. Bij Leicester stonden Wout Faes, Timothy Castagne en Youri Tielemans in de basis.

Door de zege komt Leicester naast Nottingham in de stand, al is het daarmee nog altijd gedeeld laatste. Met Cheikhou Kouyate, Taiwo Awoniyi en invaller Emmanuel Dennis kwam bij Nottingham enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League in actie.

.@harveybarnes97 laat al eens graag een plakje (Notting)ham afsnijden bij de lokale slager! ???? pic.twitter.com/MG4t2q4g0a — Play Sports (@playsports) October 3, 2022