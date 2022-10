Arsenal wint geanimeerde Engelse topper van Tottenham en staat nu nog steviger aan de leiding in Premier League

Arsenal heeft zaterdag de Engelse topper van Tottenham gewonnen. In een geanimeerde wedstrijd waren de Gunners duidelijk de betere. Het werd 3-1 na doelpunten van Partey, Jesus en Xhaka. Het is nog vroeg, maar met Arsenal zal dit seizoen meer dan ooit rekening gehouden moeten worden voor de landstitel.

Wat was dat lang geleden. Arsenal-Tottenham was naast de Londense derby voor het eerst sinds lang nog eens een onvervalste topper in de Premier League. Voor de aftrap stond Arsenal immers aan de leiding, Tottenham was samen met Manchester City de eerste achtervolger.

De Londense toeschouwers kregen al in de eerste helft waar voor hun geld, want Thomas Partey schoot de Gunners na twintig minuten op heerlijke wijze op voorsprong. Met een welgemikte knal vanop een meter of twintig liet de Ghanese middenvelder Hugo Lloris geen schijn van kans.

Thomas Partey schiet de festiviteiten op gang! ???? pic.twitter.com/iOsO0jAHqP — Play Sports (@playsports) October 1, 2022

Tien minuten later was alles alweer te herdoen. Na een overtreding van Gabriel op Richarlison mocht Harry Kane aanleggen vanop de stip. De aanvoerder faalde niet en bracht Tottenham weer op gelijke hoogte. Voor Kane was het zijn honderdste uitdoelpunt in de Premier League. Hiermee is hij de eerste speler ooit die deze kaap weet te ronden. Zelfs grote namen als Wayne Rooney (94) en Alan Shearer (87) is dit nooit gelukt.

Arsenal speelde tot dan toe onberispelijk voetbal, maar zag Tottenham door de penaltyfout plotsklaps langszij komen. De 1-1 was meteen ook de ruststand.

Maar de Gunners kwamen messcherp uit de kleedkamer. Vier minuten ver in de tweede helft stond Arsenal alweer op voorsprong. Gabriel Jesus kon de bal na een schot van Saka en geblunder van Lloris tegen de netten duwen. Zijn vijfde doelpunt al in acht competitiewedstrijden. Van een geslaagde transfer gesproken.

Lloris met boter op het hoofd én aan de handschoenen... ?? pic.twitter.com/OjrkIRkXyb — Play Sports (@playsports) October 1, 2022

De zaken werden er ook niet makkelijker op toen Tottenham-verdediger Emerson iets na het uur met rood van het veld werd gestuurd na een stevige charge op Martinelli. Na de uitsluiting van Emerson was het vet van de soep bij de bezoekers. Vijf minuten later deelde Granit Xhaka al de doodsteek uit.

De 3-1 van de Zwitserse aanvoerder bleek uiteindelijk de eindstand. Door de zege slaat Arsenal, waar Sambi Lokonga nog een dik kwartier mocht meedoen, een kloofje in het klassement. De Noord-Londense club heeft nu vier punten voorsprong op Tottenham en Man City. Kevin de Bruyne en co komen morgen nog wel in actie.

Graham Potter wint eerste match met Chelsea

Later op de dag was er nog een Londense derby, tussen Crystal Palace en Chelsea. De Blues wonnen hun eerste match onder nieuwe coach Graham Potter - die van Brighton overkwam - in extremis met 1-2 na een late goal van Gallagher - nota bene vorig jaar nog op huurbasis aan de slag bij Crystal Palace. Eerder in de match had Pierre-Emerick Aubameyang ook zijn eerste goal gemaakt in dienst van Chelsea. Thiago Silva kwam op zijn beurt goed weg met een opmerkelijke handsbal.

De ene verdediger mag al eens wat meer dan de andere... ????? pic.twitter.com/Jd0UJC4sig — Play Sports (@playsports) October 1, 2022

Onana deelt assist uit voor Everton

Bij Everton speelde Amadou Onana zich in de kijker. De Rode Duivel hielp de Toffees mee aan een 1-2-zege op bezoek bij Southampton. Dat was vroeg in de tweede helft op voorsprong gekomen, maar na een assist van Onana kon Coady kort daarna al terug gelijkmaken voor Everton. Nog eens twee minuten later maakte McNeil de winnende treffer voor de bezoekers (1-2). Everton klimt zo p gelijke hoogte met Liverpool.