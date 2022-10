Bukayo Saka krijgt Liverpool op de knieën, Arsenal springt opnieuw naar de leiding

Arsenal heeft ook tegen Liverpool geen steken laten vallen. De Gunners gaven tot twee keer toe een voorsprong uit handen, maar een derde doelpunt zorgde er toch voor dat de drie punten in Londen bleven. Dankzij de zege springt Arsenal opnieuw over Manchester City naar de leiding in de Premier League.

Arsenal is aan zijn beste seizoensbegin in jaren bezig. Na acht speeldagen prijkte de Londense club op de eerste plek in de Premier League en verloor het nog maar één keer, op bezoek bij Manchester United. Met de komst van Liverpool kregen de Gunners wel een stevig ploeg tegenover zich. Al waren de troepen van Jurgen Klopp niet in hun beste doen. Uit zeven wedstrijden, kon het slechts tien punten pakken. Niet de resultaten we van hen gewoon zijn na de afgelopen jaren. Liverpool was dan ook gebrand op een goed resultaat tegen Arsenal.

Toch begon de wedstrijd dramatisch voor Liverpool. Al na één minuut moest het achtervolgen in het Emirates Stadium. Martin Odegaard stak de bal goed door tot bij Martinelli en de Braziliaan twijfelde niet: 1-0.

Liverpool was van slag, maar na een half uur kwam het toch weer op gelijke hoogte. Na mistasten van verdediger Gabriel ging Luis Diaz er vandoor. De Colombiaan behield het overzicht en bood Darwin Nunez de gelijkmaker aan. Nunez vierde met een weengebaar richting zijn critici.

Beide ploegen leken met een gelijkspel de kleedkamers in te trekken, maar dat was buiten Martinelli gerekend. De Braziliaan zette twee verdedigers in de wind en vond dan de vrijstaande Saka. De Engelse international kon haast niet meer missen: 2-1, meteen ook de ruststand.

De rust was duidelijk welgekomen voor Liverpool. De Reds kwamen met nieuwe moed uit de kleedkamer, maar het was Arsenal dat Liverpool opnieuw achteruit duwde. Op een zeldzame tegenaanval was het plots toch raak. Diogo Jota stuurde Firmino het straatje in en de Braziliaan knalde de bal overhoeks binnen. Doelman Ramsdale had geen verhaal tegen de knal van de spits.

Beide ploegen gingen daarna vol op zoek naar de gelijkmaker. Maar zowel Ramsdale als Alisson hielden hun team recht. Een kwartier voor tijd was er dan toch plots opschudding toen Arsenal een lichte strafschop kreeg. Saka liet het niet aan zijn hart komen en bezorgde Arsenal zo de drie punten en de bijhorende leidersplaats.