VIDEO. Met de groeten van Kevin De Bruyne: Man City gooit titelstrijd weer helemaal open met zege tegen Arsenal

Manchester City heeft de topper tegen Arsenal naar zijn hand gezet. In het hol van de leeuw wonnen De Bruyne en co met 1-3, waardoor beide teams 51 punten tellen in de Premier League. Al hebben The Gunners nog wel een match achter de hand.

Een topper als dit op dezelfde avond van Champions League-voetbal, dat is eerder ongebruikelijk maar het overlijden van Queen Elizabeth II begin september vorig jaar zat daar ook voor iets tussen. Over naar het sportieve, want niets minder dan de leidersplaats in Engeland stond op het spel. Daarvoor moest City wel gaan winnen in het Emirates. Om in dat opzet te slagen, kon trainer Guardiola ondanks eerdere twijfels van een blessure gewoon rekenen op zijn prijsschutter Erling Haaland. Nadat Arsenal via Nketiah en Xhaka het gretigst uit de startblokken schoot, versierde de Noor op het kwartier een goede mogelijkheid, maar zijn poging ging voorlangs. Nketiah, de spits aan de overkant, kreeg een handvol minuten later eveneens een uitgelezen kans om de score te openen, maar ook dit keer werd het niets.

Dat werd het wel voor De Bruyne. Hij anticipeerde uitstekend op een te slappe terugspeelbal van Tomiyasu (ex-STVV) en zette City met een heerlijke lob op 0-1. De voorsprong werd nog voor de rust uitgewist door Saka. De jonge Brit verzilverde een (lichte) penalty na een fout van Ederson.

Opstootje

Het eerste, echte wapenfeit na rust werd er een naast het veld. Meer bepaald eentje tussen Kevin De Bruyne en Arsenal-coach Mikel Arteta. De Limburger wilde snel ingooien, maar de Spanjaard tikte de bal sluw weg. Iets wat De Bruyne niet kon smaken. Een duwtje aan het adres van de Spanjaard was het gevolg. Daar was de kous dan ook wel mee af.

Blijf van Kevin z'n bal! ??? pic.twitter.com/cYC4wfCUT1 — Play Sports (@playsports) February 15, 2023

Niet veel later opnieuw opschudding in Londen. Haaland werd neergehaald in de zestienmeter door Gabriel, scheidsrechter Taylor wees naar de stip. Een penalty werd het wel niet, omdat de VAR goed zag dat Haaland net een voetje offside stond wanneer hij de pass kreeg.

Je voelde wel aan alles dat het niet bij 1-1 zou blijven. En dat bleef het ook niet. Via tussenstationnetjes Haaland en Gündogan kon Grealish de nieuwe voorsprong op het bord schuiven.

De strijd om de @premierleague-titel ligt weer helemaal open! ???? pic.twitter.com/YcALoBJAmK — Play Sports (@playsports) February 15, 2023

Fout op Trossard?

Arsenal gaf zich nog niet gewonnen en trok naar voren. Dat deden The Gunners met Leandro Trossard. Na contact met Walker rond de strafschopstip ging de Rode Duivel tegen de grond, alles wat rood-wit kleurde, wilde dan ook een penalty. Maar zover kwam het (terecht) niet.

De hoofdrol was echter weggelegd voor een andere Belg. Inderdaad, De Bruyne. Dankzij hem kwam de onvermijdelijke Haaland in scoringspositie en van zo dichtbij mist de Noor niet. 1-3. Boeken dicht voor een verdienstelijk Arsenal.

City klimt op deze manier op gelijke hoogte met Arsenal, dat nog wel een match meer moet spelen. Maar dat de titelstrijd in Engeland wagenwijd openligt, staat buiten kijf.

Voor de liefhebbers: de statistieken van De Bruyne: