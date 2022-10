Wie anders? Erling Haaland zet Manchester City op weg naar knappe zege tegen Brighton, ook Kevin De Bruyne en Leandro Trossard aan het kanon

Erling Haaland blijft maar scoren. De Noorse spits verscheen aan de aftrap tegen Brighton en zorgde met twee doelpunten voor de 2-0-ruststand. Vooral bij het eerste doelpunt toonde de Noor zijn capaciteiten door de doelman op snelheid te omspelen en vervolgens zijn naaste belager opzij te zetten. Na de pauze bracht Leandro Trossard nog even spanning in de wedstrijd, maar na een doelpunt van Kevin De Bruyne was de zege binnen voor Manchester City.

Na het moeizame gelijkspel tegen Kopenhagen in de Champions League en de nederlaag tegen Liverpool in de eigen competitie, was Manchester City gebrand om nog eens een knalprestatie te leveren. Kevin De Bruyne en co. kregen voor die opdracht wel een niet te onderschatten tegenstander tegenover zich. Het Brighton van man in vorm Leandro Trossard doet het dit seizoen uitstekend en nestelde zich knap op de achtste plek. Van onderschatting was er dan ook geen sprake bij de troepen van Pep Guardiola, die als vanouds weer geen moment rustte om zijn team naar de overwinning te leiden.

Lang moesten de toeschouwers in het Etihad niet wachten op het eerste gevaar. Kevin De Bruyne werd het straatje in gestuurd en vond Erling Haaland. De spits ging voorbij de doelman en werd dan tegen de grond gewerkt. De scheidsrechter vond het te weinig voor een strafschop en liet verder spelen. Uitstel van executie zo bleek. Enkele minuten later belandde een uittrap van Ederson in de loop van de Noor. Haaland was sneller op de bal dan doelman Sanchez en zette ook nog eens zijn dichtste belager opzij. De Noorse spits kon zo zijn 16e (!) doelpunt van het seizoen in een leeg doel binnentrappen.

Even later was het weer bijna raak. Na een knappe combinatie kon Kevin De Bruyne te weinig kracht achter zijn trap zetten om City op rozen te zetten. Daarna ging de voet bij de Citizens even van het gaspedaal, maar toen Bernardo Silva over het been van Dunk ging, ging de bal op de stip. Erling Haaland, wie anders, zette zich achter de bal en trapte zijn tweede van de namiddag snoeihard tegen de touwen.

De Bruyne en Trossard scoren na de pauze

Na de pauze ging Manchester City verder op het elan van de eerste helft. Kevin De Bruyne bood Riyad Mahrez de 3-0 aan, maar de Algerijn trapte te zwak op doelman Sanchez.

Aan de overkant was het wel raak. Man in vorm Leandro Trossard kreeg te veel ruimte, en knalde bijzonder hard op doel. Doelman Ederson had geen verhaal tegen de knal van onze landgenoot. Brighton rook bloed en dwong City steeds meer naar achter, toch bleef het oppassen voor de counters van de landskampioen.

Trossard leek twintig minuten voor tijd op weg om Brighton op gelijke hoogte te zetten, maar de Rode Duivel had na een stevige run te weinig overzicht om de vrijstaande Welbeck te bedienen en besloot in plaats daarvan op doelman Ederson.

Het zou Brighton duur komen te staan. Enkele minuten later kwam de bal na een vlotte combinatie voor de voeten van Kevin De Bruyne. Onze landgenoot twijfelde niet en schilderde de bal bijzonder mooi voorbij Sanchez: 3-1.

Nadat Erling Haaland naar de kant werd gehaald, verdween het gif uit de partij. City mag zo opnieuw drie punten bijschrijven. Het komt zo voorlopig tot op één punt van leider Arsenal, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

