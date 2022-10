Nieuwe blamage voor Liverpool: oude bekende Taiwo Awoniyi trapt rode lantaarn Nottingham Forest naar zege, Orel Mangala valt in

Liverpool heeft zaterdagmiddag met 1-0 verloren op het veld van Nottingham Forest, voor de wedstrijd nog allerlaatste in de Premier League. Taiwo Awoniyi, die we nog kennen van bij Moeskroen en Gent, zorgde voor het enige doelpunt van de middag. Een mooi moment voor de Nigeriaanse spits, die in 2015 door Liverpool naar Europa gehaald werd maar nooit een wedstrijd speelde bij The Reds.

Liverpool had een groot deel van de wedstrijd overwicht en zelfs 76 procent balbezit, maar scoren lukte niet. In minuut 55 kreeg de ploeg van Jürgen Klopp het deksel op de neus. Na een vrije trap op het middenveld kwam de bal in de voeten van Awoniyi terecht. Eerst trapte hij nog tegen de paal, maar de rebound ging wel binnen. Prachtig moment voor de Nigeriaan.

Taiwo Awoniyi just grabbed his goal against ex-club Liverpool 🤩🇳🇬



3 goals already this season 🔥



pic.twitter.com/5IisnqZvG1 — Matchday (@matchdaytwts) October 22, 2022

Opnieuw een pijnlijke nederlaag voor Liverpool, dat een bijzonder moeilijke competitiestart kent. De zeges in de voorbije twee competitiewedstrijden en de uithaal in de Champions League tegen Rangers (1-7) zijn alweer vergeten. In de stand staat Liverpool na elf wedstrijden zevende, maar na dit weekend kunnen ze ook weer afzakken naar de tiende plaats.

Mangala invaller

Bij Nottingham Forest moest Orel Mangala zaterdagmiddag vrede nemen met een invalbeurt van tien minuten. Onze 24-jarige landgenoot mocht mee de voorsprong verdedigen. Hij speelde al twee keer voor de Rode Duivels, maar zijn kans om mee te gaan naar het WK in Qatar lijkt klein.

Nottingham Forest springt dankzij de zege tegen Liverpool (voorlopig) weer over Leicester City naar de negentiende plaats.