Wat een knal! Aanvoerder Youri Tielemans scoort heerlijke goal voor Leicester City in belangrijk kelderduel

Er is dit seizoen nog niet veel gelachen bij Leicester City, maar zondag bleek een mooie dag voor iedereen die The Foxes een warm hart toedraagt. Op het veld van Wolverhampton Wanderers maakte Youri Tielemans al na acht minuten een fantastisch doelpunt. Een belangrijke bovendien: Leicester stoomde nadien gewoon door, won met 0-4 en klimt zo in één ruk uit de degradatiezone.

Tielemans’ fraaie goal kwam er al zeer vroeg in de match na een vrije trap van James Maddison. Die werd weggekopt, waarna aanvoerder Tielemans het leer in één tijd op de slof nam. De bal verdween in de linkerbovenhoek: 0-1 voor The Foxes.

Het werd nadien alleen maar mooier voor de bezoekers, want een dikke tien minuten later stond het na een doelpunt van Barnes al 0-2. Maddison diepte halverwege de tweede helft de score nog verder uit tot 0-3 na een assist van de onvermijdelijke Jamie Vardy. Diezelfde Vardy maakte er even later nog 0-4 van. Alweer een goal met een Belgisch randje, want de assist kwam van Timothy Castagne.

Bij Leicester City speelden Tielemans, Castagne en Wout Faes allemaal de volle 90 minuten. Voor Leicester City komt de derde zege van het seizoen op een ideaal moment: The Foxes geven de rode lantaarn door aan Nottingham Forest en springen ook over Wolverhampton, Leeds United én West Ham United.