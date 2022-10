Ook zonder Cristiano Ronaldo blijft Manchester United met punten morsen: Casemiro kopt United in extremis langszij tegen Chelsea

Foto: Action Images via Reuters

Manchester United en Chelsea hebben de punten gedeeld na een aangename topper. De Blues leken in het slot nog de drie punten naar zich toe te trekken na een laat strafschopdoelpunt van Jorginho, maar een rake kopbal diep in de blessuretijd zorgde er toch voor dat United toch nog een gelijkspel uit de brand sleepte.

Het zijn woelige weken op Manchester United. Erik ten Hag krijgt voorlopig zijn team niet op de rails en ook achter de naam van Cristiano Ronaldo staan er heel wat vraagtekens. De Portugese superster zit vaker dan hem lief is op de bank en liet dat ongenoegen afgelopen week tegen Tottenham (2-0-winst, red.) nogmaals blijken daar enkele minuten voor het laatste fluitsignaal de catacomben op te zoeken en het stadion te verlaten. Ten Hag bestrafte dat gedrag door de Portugees een week uit de selectie te laten.

Maar ook zonder CR7 liep het niet van een leien dakje op bezoek bij concurrent Chelsea. De Blues groeien na de aanstelling van Graham Potter als nieuwe coach steeds meer naar hun beste niveau.

Toch was het United dat het best voor de dag kwam. Maar zowel Rashford, Sancho als Antony kregen de bal niet voorbij Kepa. Vooral de bal van Antony had beter gemoeten. De Braziliaan kreeg heel wat ruimte, maar trapte net naast het doel van doelman Kepa.

Foto: REUTERS

Dol slot, maar geen winnaar

Na de pauze kwam Chelsea beter uit de kleedkamer. De donderpreek van Graham Potter had duidelijk het gewenste effect op zijn manschappen, maar deze keer was het De Gea die zich kon onderscheiden. Ondertussen moest Varane geblesseerd het veld verlaten. Het WK komende lijkt bijzonder moeilijk te worden voor de Franse verdediger.

Raphaël Varane ziet z'n WK-droom uiteen spatten... 😥💔 pic.twitter.com/vEYQMX7aFH — Play Sports (@playsports) October 22, 2022

Beide ploegen leken vrede te moeten nemen met een 0-0-gelijkspel, maar nadat invaller Broja McTominay tegen de grond werkte, ging de bal op de stip. Jorginho zette zich achter de bal en liet, na zijn hupje, doelman De Gea kansloos.

Jorginho straft een potje Schots worstelen genadeloos af! 🤼‍♂ pic.twitter.com/rGIOk7oJUb — Play Sports (@playsports) October 22, 2022

United wou absoluut niet verliezen en trok in een alles-of-nietspoging nog naar voren. Diep in de blessuretijd vond Luke Shaw alsnog het hoofd van Casemiro, die United zo toch nog een punt bezorgde.