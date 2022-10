Wie anders? Man in vorm Leandro Trossard zet Brighton op weg naar ruime stuntzege tegen Chelsea van ex-coach Graham Potter

Leandro Trossard heeft zijn bloedvorm nog maar eens in de verf gezet. Tegen het Chelsea van ex-coach Graham Potter scoorde onze landgenoot al na vijf minuten het openingsdoelpunt. Na owngoals van Loftus-Cheek en Chalobah was Brighton al voor de rust klaar met de Blues. Havertz en Gross zorgden in de tweede helft voor de 4-1-eindcijfers.

Rode Duivel Leandro Trossard verkeerde de afgelopen weken in bloedvorm. Ook vorige week tegen Manchester City stond onze landgenoot aan het kanon. Met de komst van ex-coach Graham Potter was er alvast aan motivatie geen gebrek bij de thuisploeg om een topprestatie te leveren.

Ook al waren alle ogen gericht op de kersverse coach van Chelsea, ook Trossard kreeg de nodige aandacht. Sinds het vertrek van Potter naar Chelsea duiken er her en der geruchten op over een mogelijke overgang van de Rode Duivel naar Chelsea. Het ideale moment dus voor Trossard om zich nog wat extra in de kijker te spelen.

Lang had onze landgenoot niet nodig om alle schijnwerpers naar zich toe te trekken. Trossard leek de bal te verliezen, maar kreeg de bal toch nog tot bij Mitoma. De voormalige smaakmaker van Union behield goed het overzicht en bezorgde het leer terug aan Trossard. Onze landgenoot zette vervolgens knap doelman Kepa in de wind om de bal zo in het lege doel te leggen en Chelsea zo al na vijf minuten op achterstand te zetten. Een owngoal van Loftus-Cheek en eentje van Chalobah zorgden nog voor de rust voor de 3-0.

Er staat gewoon geen maat op @LTrossard! 🤩💪 pic.twitter.com/ea15mkuJ6E — Play Sports (@playsports) October 29, 2022

Havertz geeft Chelsea hoop, maar Brighton komt niet in de problemen

Potter had zijn troepen duidelijk een stevige uitbrander gegeven. Hoe zwak Chelsea in de eerste helft aan de wedstrijd begon, zo sterk begonnen ze in de tweede helft. Kai Havertz bracht met een rake kopbal de Blues terug in de partij.

Brighton herstelde snel en Chelsea mocht van geluk spreken dat het niet met tien verder moest na een horrortackle van Sterling op de enkels van Caicedo (ex-Beerschot). De Engelsman kwam weg met geel. Chelsea toonde goede wil, maar Brighton in de problemen brengen, lukte niet. Sterker nog, het mocht van geluk spreken dat invaller Enciso geen oog had voor de vrijstaande Trossard en voor eigen succes ging. Vijf minuten voor tijd kreeg onze landgenoot een welverdiende applausvervanging. Gross zorgde in het slot nog voor de 4-1-eindcijfers.