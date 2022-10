Marcus Rashford bezorgt Manchester United met 100ste doelpunt zege tegen West Ham, dat in slotfase op uitstekende De Gea stuit

Manchester United heeft zondagavond met het kleinste verschil gewonnen van West Ham. De Red Devils waren duidelijk de betere ploeg, maar wisten slechts een keer te scoren. Marcus Rashford was de doelpuntenmaker van dienst en had twee redenen tot vieren: het was naast de winnende treffer ook zijn 100ste doelpunt voor Man U.

Marcus Rashford, opererend vanop de flank doordat Ronaldo opnieuw in de basis stond, tekende in minuut 38 voor het enige doelpunt van de partij. Christian Eriksen schilderde de bal op het hoofd van de spits, die West Ham-doelman Fabianski met een buffelstoot wist te verslaan.

Doelpunt nummer 100 al voor Rashford in loondienst voor Man United, en hij is nog steeds maar 24. Met deze jubileumgoal wordt Rashford ook de 22ste speler voor de Reds, de eerste sinds Wayne Rooney in 2009, die deze mijlpaal van 100 doelpunten weet te bereiken.

Na het doelpunt van Rashford werd er niet meer gescoord. David De Gea eiste in de slotfase nog een hoofdrol op met drie belangrijke reddingen, die hem ook de trofee van de Man van de Match opleverde. En dat slechts enkele dagen nadat bekend raakte dat de doelman niet tot de 55-koppige WK-voorselectie van Spanje behoort...

Misschien moet Luis Enrique zijn selectie nog eens herbekijken? ??????? pic.twitter.com/1jeOgyrXk0 — Play Sports (@playsports) October 30, 2022

Manchester United springt door de zege over Chelsea naar de vijfde plaats in het klassement. West Ham staat gedeeld twaalfde, maar staat slechts drie punten boven een degradatieplaats.