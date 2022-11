Arsenal heeft aan doelpunt van Gabriel genoeg om Chelsea te kloppen en leiding in Engeland opnieuw over te nemen

Arsenal heeft de leidersplaats in de Premier League weer overgenomen. De mannen van Mikel Arteta gingen op bezoek bij Chelsea winnen met het kleinste verschil.

Arsenal, dat zijn koppositie in de Premier League zaterdag kwijtspeelde aan Man City, begon met het meeste schwung aan de partij maar een eerste grote mogelijkheid was ei zo na voor de thuisploeg. Alleen werd Mason Mount aan de tweede paal niet bereikt.

De bezoekers uit het noordelijke deel van de hoofdstad namen nadien even de bovenhand. Martinelli zocht de verste hoek, maar vond alleen de tribunes. Jesus, die al niet meer scoorde sinds 1 oktober, was even later dreigend in de blauwe defensie maar het schot van de Braziliaan werd geblokt. Chelsea ging meteen naar de overkant, maar ook de poging van Mount werd afgeschermd. Pierre-Emerick Aubameyang liet zich dan weer opmerken met een vlijmscherpe tackle op ex-ploegmaat Ben White.

Na het halfuur liet Chelsea nog eens een schot tussen de palen noteren, maar Havertz kon Ramsdale enkel op de proef stellen met een zwakke trap. Meer gebeurde er niet in de eerste periode.

Bijna olympische goal

In de tweede periode viel er iets voorbij het uur wel een doelpunt. De corner van Saka schoot voorbij alle thuisspelers waarna verdediger Gabriel de bal in het lege doel duwde. Als de Braziliaan er niet meer was aangekomen, leek een olympische goal een feit.

De gevaarlijkste Gabriel bij de Gunners vandaag! ?????? pic.twitter.com/wkF44KbA6D — Play Sports (@playsports) November 6, 2022

Chelsea was van slag en slaagde er ook niet in om meteen te reageren. Aan de overkant ging Jesus nog eens met de bal aan de haal en speelde Odegaard aan. De poging van de Noor zeilde over. Een handvol minuten later claimden de Gunners een strafschop, nadat het leer tegen de arm van Cucurella ging, maar scheidsrechter Oliver en de VAR zagen er geen graten in.

Chelsea kwam op zijn beurt nog een paar keren schuchter de neus aan het venster steken, maar een gaatje in de rode afweer vonden de troepen van Potter niet meer. Arsenal neemt met 34 punten de leiding weer over van Manchester City (32 punten). Chelsea blijft op 21 eenheden staan op een voorlopig zevende stek.