Leider Arsenal raast ook na de WK-break verder in de Premier League, West Ham kraakt pas na de pauze

Arsenal geeft geen krimp in de Premier League. De Gunners kwamen tegen West Ham op achterstand, maar zetten na de pauze orde op zaken. Arsenal telt nu zeven punten meer dan eerste achtervolger Newcastle (dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld) en acht op Manchester City (dat woensdag in actie komt).

Arsenal was de WK-break als fiere leider ingegaan in de Premier League en wou die positie ook na het WK in Qatar behouden. Met West Ham kreeg het wel een niet te onderschatten tegenstander tegenover zich. De Hammers speelden de voorbije jaren telkens mee voor de Europese tickets, maar dit seizoen loopt het minder. De troepen van David Moyes wilden echter zo snel mogelijk hun plekje in de subtop weer innemen, en dus moesten er punten gehaald worden tegen Arsenal.

Arsenal domineerde de eerste helft. De Gunners domineerden het balbezit, maar echt grote kansen leverde dat niet op. West Ham hield zich koest en aasde op de counter. Op een van die counters ging Bowen na een licht contact plots tegen de vlakte in het strafschopgebied. De scheidsrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip. Benrahma zette zich achter de bal en knalde staalhard rechtdoor: 0-1.

Een terechte elfmeter voor de Hammers? 🔨🤔

De discussie start hier! 👇 pic.twitter.com/rWfdCpfaYm — Play Sports (@playsports) December 26, 2022

Arsenal was even van slag, maar ging daarna vol op zoek naar de gelijkmaker. Op slag van rust was er toch even wat ophef bij de Gunners. Arsenal schreeuwde om een strafschop nadat een knal op de handen van een West Ham-verdediger belandde. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm, maar die oordeelde dat het geen strafschop was. En daar was wel iets voor te zeggen.

Foto: AFP

Erop en erover

Na de pauze ging Arsenal verder op dat elan. Een slecht schot van Odegaard kwam pardoes voor de voeten van Saka terecht, en die kon niet meer missen: 1-1. Arsenal rook bloed en schakelde nog een versnelling hoger. Xhaka vond Martinelli in het strafschopgebied en die verschalkte doelman Fabianski in de korte hoek. Een mokerslag voor West Ham, die zo op slechts enkele minuten tijd een voorsprong in een achterstand zagen veranderen.

Het kleinste hoekje wordt gevonden! 🧐🤏 pic.twitter.com/4zlBDI3TV7 — Play Sports (@playsports) December 26, 2022

Twintig minuten voor tijd legde Nketiah de wedstrijd helemaal in een beslissende prooi. De spits draaide knap weg van zijn dichtste belager en knalde de bal onhoudbaar in de verste hoek binnen. Een knap doelpunt van de jonge spits. Daarna speelde Arsenal de wedstrijd rustig uit. Het telt nu zeven punten voorsprong op Newcastle, en acht op Manchester City.

.@EddieNketiah9 zorgt voor hét pareltje van Boxing Day! 💎😍 pic.twitter.com/SLeAeu8DrZ — Play Sports (@playsports) December 26, 2022