Manchester United blijft winnen in post-Ronaldo-tijdperk en rekent al voor rust af met promovendus Nottingham Forest

Manchester United heeft zich niet laten verrassen door promovendus Nottingham Forest. United haalde het met 3-0 na doelpunten van Rashford, Martial en Fred. Na de zege tegen Burnley in de Carabao Cup is het al de tweede zege op rij in het post-Ronaldo-tijdperk bij United. Dankzij de zege blijven de troepen van coach Erik ten Hag in het spoor van de top vier. Een plekje bij de eerste vier geeft recht op een CL-ticket.

Na de zege tegen Burnley in de Carabao Cup was het vertrouwen groot bij Manchester United. Het vertrek van Cristiano Ronaldo had het gewenste positieve effect en dat was ook tegen promovendus Nottingham Forest, waar Rode Duivel Orel Mangala in de basis begon, te merken.

United monopoliseerde het balbezit en na 19 minuten zette het dat overwicht ook om in een doelpunt. Een ingestudeerde hoekschop belandde voor de voeten van Marcus Rashford en die twijfelde niet en schoot het leer knap voorbij de doelman: 1-0.

Nottingham was van slag en United drukte door. Opnieuw eiste Marcus Rashford een hoofdrol op. Enkele minuten na zijn doelpunte rukte de 25-jarige winger op langs de flank en legde de bal panklaar voor Anthony Martial. De Fransman raakte de bal maar net voldoende om doelman Hennessey te verschalken, al had de Welshe doelman misschien meer kunnen doen.

Na de pauze kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. Manchester United kreeg het balbezit, maar deed daar al bij al weinig mee. De zeldzame mogelijkheden die Nottingham Forest kreeg, brachten doelman De Gea nooit in de problemen. In het slot van de wedstrijd zette invaller Fred de 3-0-eindcijfers nog op het bord.

United blijft zo op de vijfde plek in de Premier League. Het houdt de top vier wel binnen schot. Voor Nottingham Forest worden het nog moeilijk maanden. Wil het de degradatie nog afwenden, zal er dringen beterschap moeten komen.