Du jamais vu: Wout Faes kent dramatische avond tegen Liverpool met twee owngoals in amper acht minuten

Wout Faes kent een avond om nooit meer te vergeten met Leicester. In de partij op Anfield tegen Liverpool maakte de Rode Duivel op het einde de eerste helft twee owngoals in amper acht minuten. Hij deed de 0-1-voorsprong van Leicester zo eigenhandig teniet. Een fikse teleurstelling voor Faes, die voor het WK aan een sterk seizoen bezig was bij The Foxes.

De eerste owngoal kwam er na een voorzet van Trent-Alexander Arnold. Faes wou deze buiten keilen maar raakte het leer compleet verkeerd. De bal kwam vervolgens pardoes in het doel van Leicester terecht.

Hoeveel pech kan je hebben... 😱🇧🇪 pic.twitter.com/onJy9f9BBu — Play Sports (@playsports) December 30, 2022

Ook bij het tweede eigen doelpunt was de intentie van Faes om de bal buiten te werken. Nunez lobte tegen de paal, waarna de Rode Duivel de bal opnieuw in eigen doel werkte. Faes sakkerde erop los.

Faes is hiermee de vierde speler die twee eigen owngoals scoort in een Premier League-wedstrijd. Jamie Carragher (1999, Liverpool vs. Man United), Michael Proctor (2003, Sunderland vs. Charlton) en Jonathan Walters (2013, Stoke vs. Chelsea) gingen de onfortuinlijke centrale verdediger voor.

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: REUTERS

