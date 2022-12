Gestrafte Marcus Rashford bezorgt zwak Manchester United toch nog de drie punten tegen Wolverhampton

Manchester United heeft zijn kalenderjaar afgesloten met een nipte overwinning op het veld van Wolverhampton. United speelde tegen Wolverhampton, een staartploeg in de Premier League, niet zijn beste wedstrijd en mocht Marcus Rashford bedanken dat het met de drie punten naar huis mocht. De Engelsman kroonde zich een kwartier voor tijd tot matchwinnaar met het enige doelpunt van de wedstrijd.

Met een bekerzege tegen tweedeklasser Burnley en een overtuigende overwinning tegen Nottingham Forest was Manchester United in de kerstperiode op de afspraak. De troepen van coach Erik ten Hag hoopten op het veld van Wolverhampton het jaar af te sluiten met een driepunter. Geen onoverkomelijke opdracht. Wolverhampton beleeft een absoluut horrosseizoen en strijdt tegen de degradatie in de Premier League.

United begon ook het best aan de wedstrijd, maar echt grote kansen leverde het overwicht niet op. Pas toen Wolves-verdediger Semedo een dramatische bal terugspeelde naar de doelman en youngster Garnacho met het leer aan de haal ging, was United pas echt gevaarlijk. Scoren lukte echter niet. Garnacho besloot de verste hoek te viseren en trapte daarbij op doelman Sa. Een stevige misser van de jonge flankaanvaller.

Na de pauze probeerde Wolves er een paar keer uit te komen. Met een actieve Adama Traoré ging het ook vol voor de openingstreffer. Maar ondanks de inzet, moest De Gea maar één keer zijn kunnen tonen na een knappe vrije trap van Neves.

Foto: AP

Gestrafte Rashford als redder

Een gelijkspel leek in de maak, maar dat was buiten Marcus Rashford gerekend. De Engelsman is de laatste weken in bloedvorm, maar startte op de bank nadat hij gestraft werd door coach Erik ten Hag (de reden: hij had zich overslapen en was te laat voor een teammeeting). Na de pauze mocht Rashford wel het veld betreden en ook nu weer toonde hij zijn kwaliteiten. Een kwartier voor tijd ging Rashford op wandel in de Wolves-defensie en rondde het ook knap af: 1-0. United rook bloed en er Rashford scoorde nog een keer, maar deze keer werd het doelpunt afgekeurd na handspel van de aanvaller. Wolverhampton zette daarna nog een keer alles op alles om toch een punt uit de brand te slepen, maar De Gea hield United recht.

Manchester United sluit zijn kalenderjaar zo af op de vierde plek. Al zal het spelniveau na Nieuwjaar nog omhoog moeten, willen ze op die plek blijven op het einde van het seizoen. Voor Wolverhampton worden het nog bange maanden.