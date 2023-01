Manchester City boekt met Kevin De Bruyne in de basis nipte zege tegen Chelsea na foute inschatting van doelman Kepa

Manchester City heeft op het veld van Chelsea met 0-1 gewonnen na een matige partij. Riyad Mahrez schoof in de tweede helft het enige doelpunt tegen de netten, na een foute inschatting van Chelsea-doelman Kepa. Kevin De Bruyne speelde de hele wedstrijd, maar kon geen vuist maken. City sluipt zo iets dichter in de richting van competitieleider Arsenal, terwijl Chelsea op de tiende plaats in het klassement blijft.

Chelsea-trainer Graham Potter had zijn troepen op scherp gekregen voor de strijd tegen Manchester City, want in de eerste helft was zijn ploeg beter. Al hadden de eerste 45 minuten eigenlijk weinig om het lijf. In de tweede helft kregen we een betere wedstrijd en nam City de controle over. Iets voorbij het uur leverde dat overwicht een 0-1-voorsprong op. Jack Grealish zette laag voor vanop de linkerkant. Chelsea-doelman Kepa ging naar de bal, maar hield zich plots onbegrijpelijk in. Zo kon Mahrez makkelijk het leer tegen de netten schuiven. Die voorsprong gaven De Bruyne en co niet meer uit handen.

City sluipt zo dichter in de richting van leider Arsenal en komt tot op vijf punten.