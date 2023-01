Leeds morst met de kansen, Ex-Genkie doet het wel voor Aston Villa

Leon Bailey (ex-Racing Genk) heeft Aston Villa de drie punten en een plekje pal in het midden van de Premier League-tabel bezorgd met een mooie goal tegen Leeds (2-1).

In de derde minuut bracht de Jamaicaanse buitenspeler, die anderhalf jaar zijn kunstjes toonde bij Racing Genk, Aston Villa op voorsprong. Hij rondde een snelle tegenaanval af na een geweldige run van Boubacar Kamara. Ook de afwerking mocht er wezen. Die vroege voorsprong werkte Leeds op de zenuwen naarmate de eerste helft vorderde.

Want de goal van Bailey was Villa’s enige doelpoging in een eerste helft waarin Leeds twee strafschoppen claimde, een doelpunt van Rodrigo afgekeurd zag wegens buitenspel en enkele grote kansen miste. De gekke Argentijnse WK-held Emiliano Martinez schudde een fantastische reflex uit zijn handschoenen en voorkwam zo dat Jack Harrison van dichtbij scoorde.

In de tweede helft toonden de troepen van Unai Emery beterschap en ze kwamen ook 2-0 voor. Het doelpunt van Emiliano Buendia werd eerst afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR corrigeerde dat.

Een geweldige Wilfried Gnonto legde tien minuten voor tijd een bal terug op Patrick Bamford, pas terug uit blessure en die scoorde de aansluitingstreffer. Daar bleef het bij.

Leeds staat slechts twee punten boven de degradatiezone, Villa rukt op naar de elfde plaats. The Villains verloren wel twee belangrijke spelers door blessure: Lucas Digne en Ollie Watkins.