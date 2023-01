Amadou Onana heeft eerste doelpunt voor Everton beet, maar verliest kelderkraker van rode lantaarn Southampton

Amadou Onana heeft zijn eerste goal voor Everton beet. In de competitiewedstrijd tegen Southampton opende de Rode Duivel voor rust de score. Everton ging uiteindelijk wel nog met 1-2 de boot in in wat een cruciale wedstrijd was in de strijd om het behoud.

Op een corner van Gray kopte de 1,95 meter grote Onana het leer onhoudbaar binnen. De 21-jarige Onana ruilde Lille vorig jaar in voor Everton, dat maar liefst 40 miljoen euro neertelde voor onze landgenoot. Hij maakte zich door zijn atletische gestalte en grote loopvermogen meteen onmisbaar in het elftal van coach Frank Lampard.

Amadou Onana opent z'n rekening in de @premierleague! 😍🇧🇪 pic.twitter.com/zAKDSCI4T2 — Play Sports (@playsports) January 14, 2023

In de tweede helft liep het toch nog mis voor de thuisploeg. James Ward-Prowse scoorde twee keer en diende rechtstreekse concurrent Everton zo een pijnlijke thuisnederlaag toe. Het bestuur van de Toffees was overigens niet af naar Goodison Park ofgezakt door een “reële en geloofwaardige bedreiging van hun veiligheid” door fans die ontevreden zijn over de prestaties.

Everton heeft zo haar vier laatste thuiswedstrijden verloren. Het is voor het eerst sinds september 1958 (!) dat de club uit Londen in eigen huis zo’n slechte reeks laat optekenen. Het is nog maar de vraag of Frank Lampard kan aanblijven na deze nieuwe nederlaag.

Foto: Action Images via Reuters

Southampton heeft door de zege nu evenveel punten als Everton. Samen met ook West Ham delen beide ploegen de laatste plaats. Het drietal telt slechts vijftien punten na 19 wedstrijden.