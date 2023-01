Liverpool en Chelsea kruipen niet uit het dal en houden elkaar in doelpuntloze partij in evenwicht op Anfield

Liverpool en Chelsea hebben hun tot dusver belabberd seizoen niet kunnen opsmukken met een deugddoende overwinning. Op Anfield hielden beide grootheden in het Engelse voetbal elkaar in evenwicht: 0-0.

Voor trainer Jürgen Klopp was de thuismatch tegen Chelsea eentje voor de geschiedenisboeken. Het was immers zijn 1000ste wedstrijd langs de zijlijn. Ondanks de povere resultaten van de laatste weken hoopte de Duitser natuurlijk op een reactie van ‘zijn’ Reds.

Het waren echter de bezoekers die hun neus het eerst aan het venster staken, ook na hun belabberde resultaten in de Premier League. Kai Havertz trof raak, maar de openingsgoal werd wegens buitenspel afgekeurd door de VAR. Nadien was de Duitser nogmaals dreigend maar scoren lukte niet.

Liverpool nam halfweg de eerste periode de match meer in handen en creëerde via Gakpo een eerste echte kans. De Nederlander trapte alleen over de kooi van Kepa. Ook Salah zou later hetzelfde doen.

Chelsea kreeg via aanwinst Badiashile nog een nieuwe grote kans op de 0-1, maar de centrale verdediger zag z’n inzet gekeerd door Alisson. 0-0 bij de rust.

Oekraïense invaller

Na tien minuten in de tweede helft gooide Graham Potter miljoenenaanwinst Mudryk in de strijd. De Oekraïener moest het aanvalsspel van de Blues gaan leiden. Zeker omdat er van Liverpool het meeste dreiging uitging na de pauze. En Mudryk liet meteen zien waarom Chelsea hem voor de neus van Arsenal heeft weggekaapt.

Beide teams gaven elkaar geen duimbreed toe, maar kregen allebei nog wel de kans op de overwinning. Zowel Chukwuemeka als Nunez maakten hun kansen niet af. Liverpool en Chelsea delen zo de punten op Anfield. Maar vooral: weeral geen driepunter voor een van beide. In het klassement staat Liverpool achtste met 29 punten, Chelsea tiende met evenveel eenheden.