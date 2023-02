Sensatie in de Premier League! Staartploeg Everton vloert leider Arsenal met Trossard als invaller en bevindt zich niet langer in degradatiezone

Sensatie in de Premier League, want Everton is erin geslaagd om leider Arsenal de drie punten af te snoepen. Nieuwe trainer Sean Dyche, de opvolger van de ontslagen Frank Lampard, debuteert zo in stijl met een zege. In Goodison Park haalden de Toffees het met het kleinste verschil: 1-0.

Op het uur tekende James Tarkowski voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De centrale verdediger kopte een corner van Dwight McNeil tegen de netten. Even daarvoor had Arsenal-trainer Mike Arteta al ingegrepen door Leandro Trossard en Jorginho in de ploeg te brengen. Deze laatste kwam deze week op de laatste dag van de transferperiode nog over van Chelsea, waar de Italiaan nog maar een half jaar contract had.

Trossard liet zich opmerken met een schot op doel, maar kon de bakens niet meer verzetten. Arsenal lijdt zo haar derde nederlaag van het seizoen en kan Man City morgen zien naderen tot twee punten.

Everton, met Amadou Onana de hele wedstrijd tussen de lijnen, kan dan weer voor het eerst in negen competitiewedstrijden - sinds oktober 2022 (!) - eindelijk nog eens winnen. De Toffees springen daardoor naar een gedeelde veertiende plaats en bevinden zich niet meer op een degradatieplaats. Het Sean Dyche-effect?

