Liverpool verkoopt grote rivaal Manchester United onvoorstelbaar pak slaag: 7-0!

Liverpool heeft in de topper tegen Manchester United ongemeen hard uitgehaald. The Reds kwamen vlak voor de rust op voorsprong, maar rolden hun grote rivaal in de tweede helft vervolgens he-le-maal op. De eindstand was maar liefst 7-0.

Bij de rust had niemand wellicht de eindstand kunnen voorspellen, want Liverpool kende net een moeilijk moment toen het een paar minuten voor de pauze toch op voorsprong kwam. Winteraanwinst Cody Gakpo tekende voor de 1-0. Wat nadien gebeurde, tartte echter alle verbeelding.

Het duurde amper twee minuten in de tweede helft voor Darwin Nuñez een niet te missen kans kreeg en de 2-0 tegen de touwen werkte. Drie minuten later was het opnieuw de beurt aan Gakpo, die de boeken dichtdeed voor Manchester United: 3-0.

In de laatste 25 minuten kapseisde het bezoekende schip volledig. Salah zorgde eerst voor de 4-0, met nog een kwartier te gaan tekende Nuñez voor de 5-0. Tot groot jolijt van de thuisfans was het daarmee nog niet gedaan: uitblinker Salah maakte er nog 6-0 van en bediende nadien de ingevallen Firmino voor de 7-0.

Liverpool zet met deze harde uithaal zijn opmars in de Premier League kracht bij: het pakt 13 op 15 en rukt zo op naar de vijfde plaats, met 42 punten. Manchester United blijft derde met 49 punten.

Bekijk hieronder enkele video’s van de goals:

Robertson en Gakpo dissecteren Man. United! ?? pic.twitter.com/lZJ8Cedip7 — Play Sports (@playsports) March 5, 2023

Het betere bikkelwerk levert op voor @LFC! ?? pic.twitter.com/zACSWEJ3Yx — Play Sports (@playsports) March 5, 2023

Daar moet @MoSalah zelfs geen twee keer over nadenken. ?? pic.twitter.com/zBywPEwAPk — Play Sports (@playsports) March 5, 2023