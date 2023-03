Manchester City en Kevin De Bruyne smeren Newcastle United nieuwe verliespartij aan en zetten Arsenal zo opnieuw onder druk

Manchester City heeft Newcastle United zaterdagnamiddag tijdens de 26e speelronde in de Premier League een nieuwe verliespartij aangesmeerd. De bezoekers dropen uiteindelijk met 2-0 af in het Etihad Stadium.

Kevin De Bruyne startte in de basis bij de gastheer en zag ploegmaat Phil Foden op het kwartier de score openen na een knappe dribbel. Bernardo Silva legde de partij halverwege de tweede helft in een beslissende plooi. Silva was twee minuten voordien De Bruyne komen aflossen in het winnende kamp.

Foto: REUTERS

De Citizens tellen 58 punten en staan daarmee tweede in de tussenstand van de Engelse eerste klasse. De Bruyne en co. leggen door de overwinning opnieuw de druk bij koploper Arsenal (60 punten). De Gunners hebben momenteel een wedstrijd minder gespeeld en komen later op de dag nog in actie, in eigen huis tegen laagvlieger Bournemouth. Newcastle, dat een magere 2 op 15 sprokkelde in zijn laatste vijf competitieduels, vat op zijn beurt post op de vijfde positie met 41 eenheden.