Arsenal recht de rug in derby na Europese uitschakeling, Leandro Trossard opnieuw goed voor assist

Arsenal is opnieuw een stapje dichter bij een eerste Engelse titel sinds 2004. De Gunners wonnen de Londense derby tegen Crystal Palace met 4-1. Leandro Trossard was opnieuw goed voor een assist.

Arsenal had wat goed te maken nadat het eerder deze week in de Europa League verrassend werd uitgeschakeld door Sporting Lissabon. In de Londense derby tegen Crystal Palace kwam een gevat antwoord. Bij de rust stond het al 2-0 na goals van Martinelli en Saka. Tien minuten na de pauze maakte Xhaka er op aangeven van Leandro Trossard 3-0 van.

De boeken gingen nadien nog niet helemaal dicht, want Crystal Palace dreigde met de 3-1 van Schlupp even terug in de match te komen. Saka stelde met zijn tweede goal van de dag even later echter orde op zaken. 4-1 was de eindstand, Trossard werd na 65 minuten gewisseld.

Arsenal heeft in de Premier League nu 8 punten voorsprong op de enige overgebleven rivaal Manchester City, al hebben de Citizens wel een match minder gespeeld.

