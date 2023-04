Liverpool maakt einde aan slechte reeks met monsterscore bij Leeds United

Liverpool heeft na een magere 2 op 12 eindelijk nog eens een zege kunnen pakken in de Premier League. De Reds gingen met maar liefst 1-6 winnen bij Leeds United, dat nog volop om het behoud strijdt. Mohamed Salah en Diogo Jota scoorden beiden twee keer.

Het duurde tot de 35ste minuut voor Liverpool de netten vond via Cody Gakpo, maar daarna was het hek wel van de dam aan Elland Road. Mohamed Salah maakte er nog voor de rust 0-2 van.

Meteen na de pauze leek Leeds er toch nog een wedstrijd van te kunnen maken toen Sinisterra voor de aansluitingstreffer zorgde, maar Liverpool drukte nadien weer stevig het gaspedaal in. Amper vijf minuten later scoorde Diogo Jota al de 1-3. De 1-4 van Salah werd eerst afgekeurd wegens buitenspel, maar een paar minuten later was de Egyptenaar wel trefzeker. Nog eens Jota en de ingevallen Darwin Núñez zorgden in het slotkwartier nog voor een monsterscore: eindstand 1-6.

In de stand ondervindt Liverpool weinig profijt van de ruime zege, want na de flauwe resultaten van de vorige weken is het afgezakt naar de achtste plek en daar blijven de Reds ook staan. Als het de top vijf en het bijhorende Europees voetbal wil halen, moeten de troepen van Jürgen Klopp ook de komende weken nog stevig aan de bak. Leeds is zestiende en blijft slechts twee puntjes boven de degradatiestreep staan.