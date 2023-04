Arsenal verliest cruciale punten ondanks knotsgekke comeback in slotfase, Leandro Trossard knalt winnende treffer op de lat

Arsenal heeft opnieuw een slechte zaak gedaan in de Premier League. De leider leek tegen rode lantaarn Southampton lang op weg naar een nederlaag, maar in de ultieme slotfase kon het een 1-3-achterstand nog ombuigen in een 3-3-gelijkspel. Leandro Trossard zorgde ei zo na zelfs nog voor de 4-3, maar de Rode Duivel knalde de bal op de deklat in de extra tijd.

Arsenal zat tegen de laatste van de Premier League onmiddellijk in de problemen na een blunder van doelman Ramsdale. Die speelde de bal na nog geen halve minuut pardoes in de voeten van Alcaraz, die het geschenkje aannam en de 0-1 tegen de netten werkte. Nog voor het eerste kwartier voorbij was, stond het zelfs 0-2: Alcaraz bediende Theo Walcott, nota bene ex-Arsenal, voor de 0-2.

De rode lantaarn doet al snel het licht uit bij de leider! ??? pic.twitter.com/TkmcHQmRWl — Play Sports (@playsports) April 21, 2023

Gabriele Martinelli bracht opnieuw hoop voor Arsenal door in de 20ste minuut de aansluitingstreffer te scoren, maar daarna begon de rood-witte machine weer te haperen. Southampton maakte er halverwege de tweede helft zowaar 1-3 van via Caleta-Car.

De match leek gespeeld, maar in de slotfase veerde Arsenal plots nog helemaal recht. Odegaard zorgde in de 88ste minuut voor de 2-3, nog eens twee minuten later tekende Saka voor de gelijkmaker. En nog was het niet gedaan: de ingevallen Leandro Trossard ramde de 4-3 nog op de deklat en in de 100ste minuut (!) schreeuwde heel Arsenal nog om een strafschop, maar daar wilde ref Hooper niet van weten. Het bleef 3-3.

2? doelpunten in 2? minuten schenken Arsenal slechts 1? punt! ?? pic.twitter.com/m31XxSersB — Play Sports (@playsports) April 21, 2023

Arsenal doet met een derde opeenvolgend gelijkspel alweer een slechte zaak in de Premier League. Het telt nu 5 punten meer dan Manchester City, maar de club van Kevin De Bruyne heeft twee matchen minder gespeeld. Woensdag spelen ze bovendien tegen elkaar in Manchester.

Southampton, waar Roméo Lavia in de 86ste minuut werd vervangen, blijft laatste met 24 punten. Wanhopen hoeft nog niet, want dat zijn er slechts drie minder dan nummer zeventien Everton.