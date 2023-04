Blamage in de maak: Tottenham krijgt na amper 21 (!) minuten vijf goals om de oren van ontketend Newcastle

U heeft wellicht meerdere keren met de ogen moeten knipperen wanneer u de tussenstand zag tussen Newcastle en Tottenham. Na amper 21 minuten spelen in het St. James Park heeft Newcastle al vijf doelpunten in het mandje van de Spurs gelegd.

Jacob Murphy (tweemaal) en Joelinton hadden na nog geen tien minuten al voor een 3-0 gezorgd. Alexander Isak deed er in minuut 19 en 21 nog eens twee bij. Goed voor een zware 5-0.

Coach Stellini, die onlangs overnam van Antonio Conte, greep in na die vijfde treffer en haalde Pape Sarr naar de kant voor Davinson Sanchez. Aan de rust wisselde hij ook nog doelman Hugo Lloris, Fraser Forster was zijn vervanger. Of bij die laatste wissel een blessure gemoeid was, is niet duidelijk.

Tottenham kwam met vernieuwde moed uit de kleedkamers, want Harry Kane milderde al na 4 minuten tot 5-1. Als de Spurs geen ongeziene remonte meer in huis hebben, blijft het vijfde terwijl Newcastle weer over Manchester United springt naar de derde stek in de Premier League.

Bekijk hieronder de doelpunten:

Tottenham moet na amper 2 minuten al achtervolgen! 🫢✌️ pic.twitter.com/QkTB8OBgac — Play Sports (@playsports) April 23, 2023

De verdediging van Tottenham was duidelijk nog niet wakker... 😴😬 pic.twitter.com/2w5EJABXEl — Play Sports (@playsports) April 23, 2023

Zelfs Jacob Murphy weet niet wat er allemaal gebeurt... 🤯🙆‍♂️ pic.twitter.com/CzbGWUjthl — Play Sports (@playsports) April 23, 2023

Wanneer de assist mooier is dan de goal! 🥰🎯 pic.twitter.com/L59iJ4yXfU — Play Sports (@playsports) April 23, 2023

Foto: AFP

Foto: Action Images via Reuters