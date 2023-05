Manchester United plaatst zich voor de Champions League na ruime winst tegen geplaagd Chelsea

Manchester United heeft met 4-1 gewonnen van Chelsea. De ploeg van Erik Ten Hag plaatst zich zo voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen. Chelsea blijft betekenisloos twaalfde.

Manchester United walste over Chelsea. De Red Devils toonden zich in de eerste helft hyper-efficiënt. Casemiro was de main man bij de thuisploeg. De Braziliaanse middenvelder kopte in minuut 6 een prima vrije trap van Christian Eriksen tegen de touwen. Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga stond aan de grond genageld. Diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft was Casemiro daar weer. Met een prachtige en subtiele no-look pass spleet hij de Londense verdediging open, waarna Sancho onbaatzuchtig de bal tot bij Martial tikte. 2-0 was de ruststand op Old Trafford.

Chelsea was qua voetbal nochtans op de afspraak in de eerste periode. De dubbele achterstand bij de rust was een zwaar verdict. Bij de Blues kwam het gevaar vooral vanop de flanken. Linksback en jonge knaap Lewis Hall kwam in minuut 4 goed opzetten en bediende Mykhailo Mudryk op zijn wenken. Maar dat was buiten de Oekraïner gerekend. Hij kon tot iedereen zijn verbazing zijn voet niet tegen de bal zetten. De voorzetten van Chelsea bleven voor dreiging zorgen. Eerst kopte Kai Havertz naast, daarna mistte Conor Gallagher de kans op de gelijkmaker. Oog in oog met David De Gea kraakte de Brit zijn schot en de bal ging voorlangs.

In het begin van de tweede helft ging het voortdurend heen en weer. En dat leidde tot kansen. Enkele minuten na rust was United daar een eerste keer. Na dom balverlies van de bezoekers, maar goed stoorwerk van centrale verdediger Lindelöf, kwam de bal na een mooie combinatie tot bij Bruno Fernandes, die hard op de kruising trapte. De Portugees verschalkte een kwartier voor tijd dan toch Chelsea-doelman Kepa. Hij benutte een lichte penalty. De ploeg van interim-coach Frank Lampard was zichtbaar aangeslagen en kreeg niet veel later de 4-0 om de oren. Marcus Rashford scoorde zijn zeventiende competitiedoelpunt van het seizoen. Zijn dertigste in alle competities.

Eén minuut voor het einde van de reguliere speeltijd zorgde invaller João Félix nog voor de eerredder. Al bij al weer een wedstrijd voor Chelsea om snel te vergeten. Manchester United had genoeg aan een punt om zich te verzekeren van Champions League-voetbal, maar verwende hun thuisfans nog eens. Het ging zelfs bij een ruime voorsprong tot de laatste minuut nog op zoek naar extra doelpunten, maar de eindstand bleef onveranderd.