Waanzin in Liverpool: Tottenham staat na kwartier al 3-0 in het krijt, maakt in extremis nog gelijk maar incasseert een minuut later nog de 4-3

Liverpool heeft een knotsgekke wedstrijd tegen Tottenham winnend afgesloten. De jongens van Jurgen Klopp leken al snel hun schaapjes op het droge te hebben, maar in de blessuretijd kwamen de Spurs nog langszij. Maar Jota kroonde zich tot matchwinnaar door in het absolute slot de 4-3 te maken. Door de zege springt Liverpool in het klassement over Tottenham naar de vijfde plaats.

Al na amper vijf minuten keek Tottenham tegen een dubbele achterstand aan na doelpunten van Curtis Jones en Luis Diaz. Mo Salah bracht Anfield helemaal in een delirium door na een kwartier al de 3-0 op het scorebord te zetten.

Voor Tottenham leek de partij zo weer op een nachtmerrie uit te draaien. Een week geleden kregen de Spurs tegen Newcastle namelijk maar liefst vijf doelpunten om de oren in de eerste 20 minuten. Na wat uiteindelijk een 6-1-pandoering werd mocht de interim-coach in navolging van Antonio Conte beschikken.

Tegen Liverpool beloofde het gelukkig geen blamage te worden. Voor rust milderde aanvoerder Harry Kane vanop de stip. In de slotfase van de match kwamen de Londenaren plots helemaal terug in de wedstrijd door na een doelpunt van Heung-Min Son.

In de blessuretijd (minuut 93) maakte Richarlison alsnog de gelijkmaker. De aankoop van 60 miljoen had er lang op moeten wachten, maar heeft nu eindelijk zijn eerste Premier League-doelpunt beet voor Tottenham. Maar veel plezier zal de Braziliaan er niet aan beleven, want een minuut later sleepte Liverpool toch nog de zege uit de brand: Diogo Jota tekende in de 95ste minuut voor de winning goal.

