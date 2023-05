Everton en Amadou Onana doen gouden zaak in degradatiestrijd na monsterzege tegen Brighton

De hemel lijkt op te klaren bij Everton. De Toffees leken lang op weg om te degraderen uit de Premier League, maar dankzij een knappe 1-5-zege op het veld van Brighton springt het toch plots naar een veilige plek. Met nog drie speeldagen te gaan, blijft het nog wel spannend onderin het klassement.

Het is stilaan money time in de Premier League. Terwijl het bovenin nog spannend is voor de titel, is het ook onderin bijzonder interessant. Vijf ploegen flirten met de degradatie en dus is elk punt meegenomen. Ook Everton hoort bij die clubs. De Toffees prijkten al enkele weken op een degradatieplek en dus moest er zo snel mogelijk punten gepakt worden.

Te beginnen tegen ploeg in vorm Brighton, waar ex-Union-spelers Kaoru Mitoma en Deniz Undav en ex-Beerschot-speler Moises Caicedo in de basis begonnen. Bij Everton moest Rode Duivel Amadou Onana vrede nemen met een plekje op de bank. Met het mes op de tanden begon Everton verschroeiend aan de partij. Al na één minuut moest Brighton-doelman Steele zich al omdraaien. Everton bleef het gas induwen en bij de rust keek de thuisploeg al tegen een 0-3-achterstand aan. Vooral bij het derde doelpunt ging de doelman pijnlijk de fout in. Steele verkeek zich compleet op een voorzet en zag het leer in de korte boek binnengaan.

Rust er een vloek op de doelmannen deze speeldag? 👻👀 pic.twitter.com/9ZKVMGaV3V — Play Sports (@playsports) May 8, 2023

Undav gewisseld bij de rust

Het sein voor Brighton-coach De Zerbi om vier wissels door te voeren tijdens de pauze. Onder meer Deniz Undav mocht binnenblijven. Everton liet het balbezit aan de thuisploeg, maar die deden daar te weinig mee om Jordan Pickford in verlegenheid te brengen. Toen McNeil een kwartier voor tijd de 0-4 op het bord zette, leek de buit binnen. De eerredder van de Argentijn Mac Allister kwam te laat om nog voor spanning te zorgen. Sterker nog. McNeil zette in de slotseconden met zijn tweede van de avond de 1-5-eindcijfers op het bord.

Amadou Onana en co. springen zo over Leicester City (dat verloor van Fulham) naar een veilige 16e plek in de stand. Everton heeft zo met nog drie speeldagen te gaan alles in eigen handen.