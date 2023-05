Orel Mangala en Nottingham Forest zetten degradatietopper naar hun hand, Roméo Lavia en co. staan voor bijna onmogelijke opgave

De degradatiestrijd is nog niet gestreden in de Premier League. Nadat Leicester City eerder op de dag verloor en Everton drie kostbare punten pakte bij Brighton, heeft nu ook Nottingham Forest een deugddoende zege geboek. Rode lantaarn Southampton ging met 4-3 voor de bijl.

Het beloven nog spannende weken te worden onderin het klassement in de Engelse Premier League. Vijf ploegen staan op een zakdoek en kunnen dus nog allemaal degraderen. In die zin was de wedstrijd tussen Nottingham Forest, de voorlaatste in de stand, en Southampton, de nummer laatste, dus levensbelangrijk voor beide teams.

Taiwo Awoniyi, op een blauwe maandag nog aan de slag bij Moeskroen en AA Gent, had die boodschap goed begrepen. De spits deed waarom hij op het veld staat: scoren. Op enkele minuten tijd prikte de Nigeriaan twee keer raak. Een droomstart dus voor de thuisploeg. De aansluitingstreffer van Alcaraz liet niet lang op zich wachten. Southampton, waar Rode Duivel Roméo Lavia de hele wedstrijd op het veld stond, kreeg weer hoop en eiste het balbezit op.

Maar toen Maitland-Niles een bal niet onder controle kreeg en vervolgens Johnson raakte, ging de bal net voor de rust op de stip. Morgan Gibbs-White zette zich achter de bal en liet McCarthy kansloos: 3-1 bij de rust.

Moeilijke opdracht voor Lavia

Na de pauze trok Southampton vol ten aanval. Lyanco verzilverde dat overwicht ook met een rake kopbal. Met man en macht ging de rode lantaarn daarna vol voor de gelijkmaker. Maar het was Danilo die een kwartier voor tijd de boeken helemaal dichtdeed. In de absolute slotseconden ging de bal nog op de stip na een lichte fout op Lavia. Ward-Prowse zette zo de 4-3-eindcijfers op het bord.

Dankzij de zege springen Nottingham Forest en Orel Mangala over Leeds, Leicester en Everton naar de 16e plek. Voor Roméo Lavia en co. wordt de redding een bijzonder moeilijke opdracht. Met nog drie wedstrijden op het programma bedraagt het verschil acht punten met Everton, dat op een veilige plek kampeert.