Manchester City (met Kevin de Bruyne op de bank) blijft op titelkoers na elfde competitiezege op rij tegen Everton

Manchester City heeft op bezoek bij Everton gedaan wat het moest. De Citizens wonnen eenvoudig met 0-3 en blijven zo op titelkoers. Kevin de Bruyne bleef 90 minuten op de bank en kreeg zo rust met het oog op de terugwedstrijd tegen Real Madrid in de halve finale van de Champions League.

Het was man in vorm Ilkay Gündogan die Manchester City na het halfuur op voorsprong schoot in Goodison Park. Op assist van Riyad Mahrez wist de Duitser het leer handig in doel te werken. City had ervoor nauwelijks kansen gehad, maar onverdiend kon de voorsprong ook niet genoemd worden.

De man in vorm bij Man. City pikt alweer zijn doelpunt mee! ?????? pic.twitter.com/xPs0TP3yLb — Play Sports (@playsports) May 14, 2023

Na de openingstreffer van de aanvoerder ging het snel, want twee minuten later stond het al 0-2. De assist van Gündogan was perfect op maat van recordman Erling Haaland, die met een onhoudbare kopbal zijn 36ste competitiedoelpunt tegen de netten buffelde.

Vlieg mee met Air(ling) Haaland! ? pic.twitter.com/mEG0dltfos — Play Sports (@playsports) May 14, 2023

Na rust gingen de Citizens gewoon door op hun elan. Bij afwezigheid van Kevin de Bruyne zette Gündogan zich bij een vrije trap achter de bal. Hij schoot de bal heerlijk over de muur in de winkelhaak. De tweede treffer van de Duitser zorgde ervoor dat Everton zich geen illusies meer hoefde te maken.

Ook de inbreng van Amadou Onana kon daar niets meer aan veranderen. De Rode Duivel mocht de jongste twee competitiewedstrijden maar drie minuten meedoen van Everton-trainer Sean Dyche, maar kreeg nu nog een dik half uur speeltijd.

City neemt vergroot haar kloof op Arsenal zo weer tot vier punten, maar de ploeg van Leandro Trossard komt vandaag nog in actie tegen Brighton. Everton is zeventiende en blijft zo boven de degradatiezone kamperen. Slechts één punt scheidt de Toffees van Leeds, dat op een eerste degradatieplaats staat.

Nog in de Premier League won Brentford met 2-0 van West Ham. Bryan Mbeumo en Yoane Wissa zorgden ervoor dat de thuisploeg al voor de rust haar schaapjes op het droge had. Brentford springt door de winst naar de negende plaats en maakt nog kans op Europees voetbal. West Ham is vijftiende en staat zes punten boven de degradatiestreep.