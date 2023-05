Leicester-Belgen zien degradatie steeds dichter komen na doelpuntloos gelijkspel tegen Newcastle

Geen doelpunten in de wedstrijd tussen Newcastle United en Leicester City maandagavond: 0-0. Daarmee schieten The Foxes niets op in de strijd tegen de degradatie: met nog één speeldag te gaan moet het nog twee punten goedmaken op Everton.

Newcastle is bezig aan een fantastisch jaar en is sinds maandagavond ook zeker van Champions League-voetbal volgend seizoen. Zij hadden genoeg aan een gelijkspel. In de eerste helft kwamen ze dicht bij de voorsprong, maar de bal wilde er niet in na een warrige fase.

Helemaal op het einde van de wedstrijd kwam Timothy Castagne nog dicht bij de 0-1, maar de volley van de Rode Duivel werd uitstekend gered door doelman Nick Pope. Het bleef dus 0-0. Leicester moet op de slotspeeldag winnen van West Ham én hopen dat Everton niet wint van Bournemouth om de degradatie af te wenden.

Behalve Castagne stonden ook Wout Faes en Youri Tielemans in de basis maandag. Dennis Praet bleef de hele wedstrijd op de bank.