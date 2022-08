PSV en Johan Bakayoko winnen makkelijk van Go Ahead Eagles na rode kaart

PSV heeft Go Ahead Eagles zaterdagavond tijdens de tweede speelronde in de Eredivisie vlotjes opzijgezet met 2-5. Een rode kaart brak de veer bij de thuisploeg.

Na een kwartier hadden beide teams één keer raak getroffen in Deventer: Luuk de Jong (3.) opende de score namens de Eindhovenaren, Isac Lidberg (14.) maakte gelijk. Net voorbij het halfuur moest Mats Deijl noodgedwongen inrukken met een rechtstreeks rood karton. PSV buitte het numerieke overwicht in de blessuretijd van de eerste helft dubbel en dik uit via Xavi Simons (45+2.) en Armando Obispo (45+9.).

Na de onderbreking kwam de zege niet meer in gevaar en diepte Simons (76.) met zijn tweede treffer van de avond de score verder uit. Oliver Edvarsen (80.) milderde nog op assist van Lidberg en Joey Veerman (89.) nam het slotakkoord voor zijn rekening. Johan Bakayoko speelde de hele partij mee aan bezoekende zijde.

PSV blijft voorlopig foutloos in de Nederlandse eerste klasse met twee opeenvolgende overwinningen.

Drie gelijke spelen

Lucas Bernadou (58.) gaf promovendus Emmen lange tijd uitzicht op de drie punten, maar Julen Lobete (89.) trok finaal een punt over de streep voor bezoekers RKC Waalwijk. Michael Heylen bleef op de bank bij de thuisploeg. Aan de overkant kregen Shawn Adewoye, Lennerd Daneels, Thierry Lutonda en Dario Van den Buijs allemaal een basisplaats, Sebbe Augustijns bleef op de bank.

Utrecht en Cambuur kwamen niet tot scoren. Othman Boussaid werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald bij de gastheer. Ook Feyenoord-Heerenveen resulteerde in een brilscore. Anas Tahiri speelde aan Friese zijde 90 minuten mee.