Nieuwe mokerslag voor Ajax en Alfred Schreuder: PSV springt dankzij knappe zege over Amsterdammers naar de leiding

PSV heeft in de Nederlandse Eredivisie Ajax een nieuwe mokerslag verkocht. De bezoekers uit Eindhoven scoorden elke helft een keer. Dat was een keer meer dan de troepen van Alfred Schreuder: 1-2. Door de zege springt PSV over Ajax naar de leiding in de Eredivisie.

Hoewel Ajax er in de Champions League niet in slaagde om zich te kwalificeren voor de volgende ronde, zette het afgelopen week wel makkelijk Rangers opzij. Een ideale opwarmer voor de kraker tegen PSV dus voor de troepen van ex-Club Brugge-coach Alfred Schreuder. Schreuder die er maar niet in slaagt, ondanks de leidersplaats, om de vraagtekens achter zijn naam weg te krijgen in Amsterdam, hoopte dan ook op een demonstratie van zijn team tegen nummer twee PSV.

Bij de Eindhovenaars kreeg Johan Bakayoko ondanks zijn doelpunt tegen Bodo/Glimt in de Europa League geen basisplek. De jeugdinternational keek, net als Yorbe Vertessen, vanop de bank toe hoe zijn team na twintig minuten op voorsprong kwam. Cody Gakpo, die al heel het seizoen beslissend is, zette zich door op links en schilderde de bal tot bij Luuk de Jong. De Nederlandse spits zette raakte de bal niet super, maar het was genoeg om doelman Pasveer te verschalken. De Jong scoort zo al vier wedstrijden op rij tegen Ajax, nooit deed een PSV’er het hem na.

De achterstand zorgde voor veel nervositeit bij de Amsterdammers. Beide ploegen gingen een stevig duel niet uit de weg en dat leidde tot enkele opstootjes. Ajax rechtte de rug, maar doelman Benitez in de problemen brengen lukte niet voor de pauze.

Foto: EPA-EFE

Meteen een mokerslag na de rust

Na de pauze was het opnieuw PSV dat het beste van start ging. De Eindhovenaars zijn dit jaar bijzonder gevaarlijk op stilstaande fases en toonde het team van Ruud van Nistelrooij opnieuw. Een hoekschop werd door de Amsterdamse verdediging slecht weggewerkt waardoor de bal weer voor Pasveer verscheen. Luuk de Jong kreeg de bal niet tegen de touwen, maar de inzet van de spits belandde wel voor de voeten van Gutierrez, die hard uithaalde. Pasveer kon alleen maar toekijken hoe het leer tegen de touwen ging: 0-2.

.@GutiGalaviz verdubbelt de voorsprong van PSV in de Topper! 🇲🇽✌️ pic.twitter.com/Amui736wLu — Play Sports (@playsports) November 6, 2022

Ajax was van slag en het mocht van geluk spreken dat de VAR aan het opletten was. Scheidsrechter Makkelie oordeelde dat bij een duel tussen Xavi Simons en Devyne Rensch de verdediger van Ajax in de fout ging. De VAR oordeelde echter anders en draaide de strafschop terug.

PSV leek zo al bij al makkelijk de drie punten mee naar huis te nemen, maar het doelpunt van Lorenzo Lucca in het slot zorgde toch nog even voor wat spanning. Door de zege springt PSV over Ajax naar de leidersplaats in de Eredivisie. Ajax krijgt zo na de Europese uitschakeling een tweede opdoffer te verwerken op korte tijd.

Ook na affluiten koken de potjes nog eens over... 💢 pic.twitter.com/5ENHRsNx2e — Play Sports (@playsports) November 6, 2022