Siebe Horemans en Excelsior krijgen wat ademruimte in klassement na zege tegen Volendam

Het Excelsior van Siebe Horemans was vrijdagavond op de 17e speeldag in de Eredivisie met 2-0 te sterk voor Volendam. De Rotterdammers kwamen na 18 minuten op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Mirani. Azarkan stelde in de 80e minuut de drie punten veilig.