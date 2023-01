Opnieuw geen zege voor Ajax en Alfred Schreuder: Klassieker tegen Feyenoord eindigt op billijk gelijkspel

Feyenoord en Ajax hebben elkaar in een warme Kuip op gelijke hoogte gehouden. De Rotterdammers kwamen via een heerlijk schot van Paixao in de eerste helft op voorsprong, maar Ajax vocht in de tweede periode terug via Klaassen: 1-1.

Igor Paixao deed de Kuip na ruim een halfuur uit zijn voegen barsten door met een precieze uithaal naar de verste hoek Geronimo Rulli volstrekt kansloos te laten. Steven Berghuis (ex-Feyenoord) lag met laconiek balverlies nota bene aan de basis van de openingsgoal van de Rotterdammers.

Zo’n 20 minuten voor affluiten versierde Ajax plots een heel grote kans. Mohammed Kudus geraakte echter niet voorbij Justin Bijlow. Meteen nadien hesen de Amsterdammers zich met een gelukje op gelijke hoogte: Davy Klaassen kopte het leer via het been van de onfortuinlijke Mats Wieffer in doel en sleepte alsnog een gelijkspel uit de brand.

Ondanks de puntendeling blijft Feyenoord de ranglijst in de Nederlandse hoogste voetbalafdeling aanvoeren met 38 punten, met 3 punten voorsprong op eerste achtervolger PSV. Ajax kon op zijn beurt al zes competitiewedstrijden op een rij niet winnen. De troepen van Alfred Schreuder, wiens stoel steeds meer wankelt, sprokkelden amper 5 op 18 en vatten pas post op de vijfde plaats met 33 eenheden.

