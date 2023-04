Wéér match stilgelegd in Nederland: PSV en Ajax gaan kleedkamer in nadat toeschouwer beker bier naar Steven Berghuis gooit

De Nederlandse topper tussen PSV en Ajax is zondag na een uur spelen stilgelegd. PSV stond op dat moment 2-0 voor, maar de spelers werden naar binnen gestuurd toen een beker bier op het veld werd gegooid - nota bene door een thuisfan. Het is al de zoveelste keer in enkele weken tijd dat het Nederlandse voetbal zo negatief in het nieuws komt.

PSV was in de eerste helft op voorsprong gekomen na een treffer van Luuk de Jong, waarbij Rode Duivel Johan Bakayoko voor de assist zorgde. Vroeg in de tweede helft zat PSV vervolgens helemaal in een zetel toen Xavi Simons een penalty omzette: 2-0.

Bakayoko legt hem panklaar voor De Jong! ?????? pic.twitter.com/yDFmMtqMMO — Play Sports (@playsports) April 23, 2023

De Nederlandse topper leek zo in een beslissende plooi te liggen. Tot een supporter van PSV een beker bier richting Ajax-speler Steven Berghuis gooide: onbegrijpelijk. De scheidsrechter greep meteen in en legde de wedstrijd stil. Na een oponthoud van ongeveer een kwartier kon de partij weer verdergezet worden.

Ook staking in Eindhoven: PSV-Ajax stilgelegd na gooien beker richting Steven Berghuis ??#psvaja pic.twitter.com/gR993jeyvX — ESPN NL (@ESPNnl) April 23, 2023

Het is opnieuw slechte reclame voor het Nederlandse voetbal, dat de voorbije weken geplaagd wordt door incidenten met supporters. Zaterdagavond werd de match tussen FC Groningen en NEC Nijmegen zelfs definitief gestaakt toen de lijnrechter een beker bier naar het hoofd geslingerd kreeg. Ajax-speler Davy Klaassen kreeg enkele weken geleden in de bekermatch tegen Feyenoord zelfs een aansteker tegen het hoofd.