Dortmund-youngsters forceren ommekeer tegen Freiburg in slotfase, Thomas Meunier bij rust vervangen

Borussia Dortmund heeft in de opener van de tweede speeldag van de Bundesliga op bezoek bij Freiburg in de slotfase nog een ommekeer geforceerd. Een 1-0 achterstand werd vrijdagavond omgezet in 1-3 winst.

Michael Gregoritsch (35.) zorgde voor een 1-0 ruststand. De gastheer bleef nadien lange tijd uitzicht behouden op de zege. De 18-jarige Jamie Bynoe-Gittens (77.) en de 17-jarige Youssoufa Moukoko (84.) sleepten echter nog een driepunter uit de brand voor BVB. Marius Wolf (88.) nam de laatste twijfels weg.

Zowel Thomas Meunier als Thorgan Hazard startten in de basis bij de bezoekers. Meunier bleef halfweg in de kleedkamers, terwijl Hazard plaats ruimde voor Bynoe-Gittens in de 64e minuut. Hugo Siquet kreeg aan de overzijde geen speelgelegenheid.

Dortmund is voorlopig de enige koploper in de Duitse eerste klasse met een perfect rapport van 6 op 6. Freiburg telt 3 punten na twee speelrondes.